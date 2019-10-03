微軟發表七大新品具三大亮點：硬體挑戰蘋果、跨足無線耳機、重返手機市場

▲微軟首席產品長帕諾斯帕奈（Panos Panay）。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國紐約報導

微軟新品發表會一口氣發布了七大產品，且從產品特性及市場策略來看，具三大亮點。

七大產品包括筆電系列Surface pro X、Surface Pro 7、Surface Laptop 3；雙螢幕系列Surface Neo和Surface Duo；以及智慧裝置Earbuds及Slim Pen等。

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三大亮點包括第一，微軟強調Surface Laptop 3效能比MacBook Air高三倍，試圖在硬體繼續擴大市占率，挑戰蘋果；第二，微軟的Surface Earbuds為首款無線藍牙耳機之作，正式加入真無線音訊（True wireless stereo）戰局；第三，是微軟下一代雙螢幕產品Surface Duo，代表其重返手機市場。

▼微軟新品發表會。（圖／微軟提供）

在筆電甚至可說整個硬體市場中，蘋果一直是位居龍頭老大，直到微軟Surface系列誕生後，其產品才開始被分析師拿來和蘋果做比較，否則過去微軟始終不是蘋果對手。從上一代Surface Laptop 2開始被市場關注，更有人進一步拿來和MacBook Air從外觀到性能的分析後，微軟這回趁勢追擊，新一代Surface Laptop 3主打效能比MacBook Air 高三倍外，重量也比MacBook Pro輕。

微軟發表無線耳機Surface Earbuds，除了是旗下首款無線耳機產品外，更利用其軟體優勢，在無線耳機的紅海市場中，打出獨具特色的市場。Surface Earbuds不僅在音樂有觸控的全新體驗外，更結合微軟Office 365，讓它多了簡報操作、語音轉文字、線上口譯等功能，讓無線耳機不僅用來聽，還能用來處理商務內容。

▼微軟新品發表會。（圖／微軟提供）

微軟在智慧手機上歷經失敗，過去推出的Windows Phone，今年初宣布停止更新Windows 10 Mobile，更直接勸退用戶，請他們改用Android和iOS；創辦人比爾更曾公開承認，因自己的管理不當，讓微軟無法推出像Google的Android手機作業平台。如今微軟推出Surface Duo，不僅重返強手機市場，發表會中透露雙螢幕的主要特色，有強勢回歸的野心。

▼微軟首款無線耳機Surface Earbuds。（圖／微軟提供）