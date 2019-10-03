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對超商女店員一見鍾情　交往後翻照片發現十幾年前超驚人巧合

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@takerrr555）

▲情侶兩交往後才發現對方是幼稚園同學。（圖／翻攝自推特／@takerrr555）

實習記者賴韻如／綜合報導

這就是命中注定！日本一名男子某天到便利商店買東西時，意外對當時值班的女店員一見鍾情，兩人開始交往後某天無意間聊到彼此的過去，竟發現對方就是幼稚園畢業照中「站在自己身邊」的那個人！

這名網友「@takerrr555」於10月1日在twitter上分享這一段甜蜜的巧合˙，他指出，自己某天到便利商店買東西時，看見女店員工作認真、長相甜美，於是陷入了一見鍾情的漩渦，便鼓起勇氣向對方要了聯絡方式，之後在一連串猛烈追求下，兩人終於順利成為情侶。

 
 
 
 
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栃木旅行

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然而，某天兩人無意間聊起彼此的過去，發現兩人竟是同一所幼稚園的同學，男網友也翻出了幼稚園時的畢業照，沒想到意外發現在拍攝畢業照時，「兩人就剛好站在旁邊」。這個奇妙的巧合讓兩人不可置信，該名男網友也忍不住直呼「難道這就是命運？」

這篇文章一發出後馬上引起熱議，大家都超級羨慕，紛紛留言「真的是太浪漫的故事了！」，「從那時就牽起命運的紅線？」、「竟然有這麼奇妙的緣分」、「像偶像劇」、「沒有畢業照的我要去重讀幼稚園了」、「這就是緣分吧，我也快跟幼稚園認識的女孩結婚了」、「雖然很感人，但這種事也只會發生在帥哥身上啊！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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