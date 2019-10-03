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土衛二海洋發現氨基酸　有望發現地球外生命體

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行星探測器「卡西尼－惠更斯號」（Cassini-Huygens）及土衛二。（圖／翻攝自《NASA》）

▲行星探測器「卡西尼－惠更斯號」研究土衛二長達13年。（圖／翻攝自《NASA》）

實習記者謝汶穎／綜合報導

土衛二（土星的第六大衛星）的地下海洋升起的羽流（指熱流體上升而形成的狹窄柱狀）中含有有機化合物，有機分子經過反應後可以形成氨基酸，因此增加了進一步探索土衛二的動機。天文學家曾在2017年宣布，土衛二很可能是太陽系中能找到地球以外的生命體的最佳機會。

根據CNN報導，NASA的行星探測器「卡西尼－惠更斯號」為了避免汙染可能有生物生存的土衛，選擇在土星的大氣層中銷毀，雖然任務宣告結束，但也收集到很多有用的數據。一項詳細的研究結果2日在《皇家天文學會月報》上進行發表。

卡西尼號任務研究土星和它的衛星長達13年，而探測數據顯示，表面冰層下方擁有全球性海洋，且海洋底部有水熱活動，也就是海底熱泉。由於土衛二表面有水的存在，所以是尋找地球外生命的最佳地點之一。

柏林自由大學研究小組負責人卡瓦札(Nozair Khawaja)表示，「這些來自土衛二深海分子的反應路徑，可能和我們在地球看到的是一樣的，我們不知道地球以外生命是否需要氨基酸，但這些分子是形成氨基酸的重要部分。」

研究也表示，氨基酸是生命組成的基礎，在地球的海底通風口，有機化合物會引起反應產生氨基酸，而同樣的過程也會在土衛二發生，這個結果也增加了土衛二的宜居性。

質譜儀首席研究員懷特(Hunter Waite)表示，「在土衛二發現的有機化合物超乎我們的期待，在土衛二的海洋中尋找生命視我們的下一步。」現在進一步研究的任務提案已經提交給NASA，希望能在未來提供更有用的數據。

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