黛安娜躲狗仔車禍…梅根又遭尾隨　哈利護妻告媒體：害怕歷史重演

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子與薩塞克斯公爵夫人梅根，兩人反擊媒體。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）去年甜蜜完婚，然而，兩人的一舉一動卻頻頻受到媒體關注與放大，夫妻日前無法繼續容忍，提告小報侵犯隱私。哈利表示，老婆受到媒體跟蹤，正如他已逝的母親、黛安娜王妃（Diana）生前所遭遇。

《法新社》（AFP）報導，哈利王子現在有著薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）身分，與梅根育有不到1歲的兒子亞契（Archie），一家人正在南非旅行。哈利日前提告英國小報《星期日郵報》（Mail on Sunday），聲稱該媒體惡毒刊出新聞，濫用私人訊息、侵犯版權與違反《數據保護法案》（Data Protection Act）。

哈利1日透過聲明表示，他最大的恐懼是歷史會重演，「我失去母親，現在看著我的妻子，成為同種強大力量的受害者。」35歲的他說明，小報公開私人信件，文章刻意省落一些段落、單字等來誤導讀者，藉此掩蓋過去1年多的謊言。

▲哈利王子一家人出訪非洲。（圖／路透社）



護妻的哈利直言，梅根成為英國小報的受害者之一，媒體完全不考慮後果，針對個人持續報導，甚至是女方懷孕期間與照顧剛出生的兒子時，這種殘酷的新聞變本加厲。他認為，媒體需要付出代價，特別在知道內容充滿假消息與惡意時，「你們都能理解，儘管我們看來繼續保持堅強，我無法描述有多痛苦。」

報導指出，英國強勢的媒體起初對38歲的梅根頗有善意，歡迎她加入王室。不過，哈利曾提到某些報導帶有種族主義色彩，部分小報隨後大肆攻擊梅根，狂挖她的美國家庭及跟王室不和睦的傳聞，還有指出她雖然倡導環境保護，卻搭乘私人飛機。

《星期日郵報》此前發表一篇文章，報導梅根親手寫給父親的信；該媒體則否認有任何不當行為。哈利表示，媒體已造成他母親死亡，當時黛安娜王妃在巴黎為了躲避狗仔而出車禍，如今梅根又成為受害者，「對這些媒體而言，這是一場遊戲，我們一開始就不願參與。」