25歲正妹接業配！卸妝水「一口乾」下秒痛苦狂吐...再直接滴眼：非常溫和

▲該美妝主將卸妝水倒進紅酒杯中 。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少美妝博主為了博眼球花樣百出，杭州一名叫做「辣辣來擼妝」的25歲嫩妹，近日就在業配影片介紹卸妝水時，意圖證明其中一款不好用且不溫和，竟然直接倒在紅酒杯中，一口喝下，結果下秒痛苦吐出，隨後她再推銷一款「溫和無害」卸妝水時，竟直接滴在眼睛裡面，讓網友驚呼「拿命做廣告！」

▲一口乾後立刻痛苦吐出 。（圖／翻攝自抖音）

從「辣辣來擼妝」的抖音影片可以看到，她先是將法國知名的卸妝水倒入紅酒杯中，隨後直接在鏡頭前飲用，但下秒立刻變臉吐了出來；她之後再拿出另一款業配卸妝水，為了證明其溫和無害，竟當眼藥水一般直接滴入眼中，隨後大歎「不會辣眼睛。」

▼卸妝水滴眼睛 。（圖／翻攝自抖音）

不少網民紛紛留言狂轟「腦子不正常嗎？」、「可怕...真的沒必要」、「真的是拿命做廣告」、「為了賺錢好拼」、「小姑娘年紀輕輕的怎麼傻了呢？」、「生命最重要」。

據悉，涉事美妝博主是一名25歲的杭州女生，自稱畢業於浙江理工大學，在抖音擁有118.1萬的粉絲，微博粉絲數逾10萬人，平時透過直播或發影片的方式介紹美容產品或進行美妝教學。

▼ 「辣辣來擼妝」 在小紅書po出美妝影片。（圖／翻攝自小紅書）