學妹深夜獻身「我空虛難耐」…渣男啪完「拒絕公開戀情」！她翻臉怒告性侵

▲學妹深夜傳訊學長，「我空虛難耐」。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名18歲高中男生日前被學妹指控，於2016年開學日當天到她家中玩耍期間企圖性侵，對此現年21歲的陳姓男嫌否認企圖性侵及非禮罪。在案件審理過程中，女孩承認事發前斷續續都有透過簡訊跟對方談性話題，還傳過「我很寂寞、空虛難耐，來安慰我吧」的簡訊。

據《東網》報導，學妹接受辯方律師盤問，承認事發前有跟對方談論性話題，如嘲笑被告夢遺，「多不多？要不要換床單」，又會傳具挑逗性的黃色小說內容，但否認律師所指是要激起男方的情緒，僅稱是跟被告分享。

她承認，曾向被告傳簡訊，「我很寂寞、空虛難耐，來安慰我吧！」但同時強調，「彼此間一直只說不做」。女孩還表示，陳男其實對於未成年性行為非常有戒心，因怕要坐牢。此外，在陳男18歲生日那天，她要求單獨去對方家，被他直接拒絕「等你先16歲啦」！

▲學妹承認，希望學長跟自己表白。（示意圖／翻攝pixabay網站）

女孩還承認，跟陳男算是兩情相悅，只是不耐煩他在別人面前態度閃閃縮縮，「就如地下情。」她希望對方可以正式跟自己表白，但因為學長一直拖拖拉拉的態度已經心灰意冷。不過，她同時承認，雖然事發前的暑假對此段感情已是半放棄，但開學日當天仍叫了被告跟其他同學到自己家玩。

隨後，辯方律師詳細追問女孩性侵經過，例如姿勢位置、動作力度等。她對一些細節直接表示「記不起或不清楚」，遭到律師反嗆「你不清楚因為根本無發生過」。

目前，案件還在進一步審理中。

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