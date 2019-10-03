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大雅惡火2消死／台中市府：2廠房屬整棟違建　盧秀燕震怒

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記者陳豐德／台中報導

台中大雅工廠火警3日火警，2名警消入內搶救時不幸被重物壓住殉職，失火的2家工廠分別為群峪公司與台灣百慕達紙業，放置餐盒及南北雜貨倉儲及紙類，內部堆放許多易燃物品，但根據調查，2間廠房竟然都沒有使用執照，屬於整棟違章建築。

此次發生火警的工廠位在台中市大雅區中合六路上，一旁為農地稻田。經過查證，其中一個建物屬於群峪股份有限公司，但該建物沒有使用執照，屬於整棟違章建築，倉庫內堆放滿南北雜貨，台中市經發局表示應該不屬於加工業；台灣百慕達紙器則有工廠登記，但地址不在該處，大雅的這一處沒有工廠登記，是否為工廠仍待進一步確定。

依照台中市違章建築執行原則，既存違建為100年4月20已前興建完成的違建，這一類工廠違建署於先輔導再取締，在台中市農地上就有上萬間，除非有人舉報才會列為優先拆除。但台中經發局表示，經過比對空拍途，推測2家廠房興建時間推測為100年下半年，屬於新違章建築，若有公安、消防或汙染等問題，將優先稽查拆除，否則會追蹤列管。

台中市長盧秀燕在台中市崇德路殯儀館說明時一度哽咽，盧說，要對2位罹難的消防員要致上最高敬意；談到該工廠整棟屬違章建築，她表示，國有國法，城市有城市的治安，在這種情況之下，前車之鑑，須引以為戒，這段時間一定要做好城市安全的工作，包括查緝不法、危險場所，將會強力持續進行，不能再讓這種事情發生。

▼台中大雅惡火工廠屬於違建，市長盧秀燕震怒。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中大雅惡火工廠屬於違建，市長盧秀燕震怒。（圖／記者李忠憲翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

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