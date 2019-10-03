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勇消弟救災殞命...消防員哥曾赴新店氣爆大樓！摸黑搜救「3F墜B3」險殉職

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▲▼台中罹難消防隊員張哲嘉的哥哥張修銘。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中罹難消防隊員張哲嘉的哥哥張修銘曾投入新店氣爆救援險些殉職。（圖／記者李忠憲攝，下同）

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

台中市大雅區中和一路一間工廠3日凌晨發生火警！警消人員獲報後，趕赴現場處理，孰料，2名投入救災的消防員卻失聯，尋獲時已成為2具遺體，讓家屬相當痛心。而殉職32歲消防員張哲嘉的哥哥也是一名消防員，過去曾在發生氣爆的大樓內搜救時，從3樓墜落地下3樓險些殉職，所幸積水救了他一命。

據了解，張哲嘉的哥哥張修銘為專22期畢業，曾任職新北市消防局民生、海山特搜大隊。2014年新北市新店一處社區曾發生氣爆，造成3死12傷，當時張修銘奉命前往現場救援，卻在救援過程中不慎從3樓墜落至地下3樓的電梯井。

▲▼台中大雅殉職消防人員張哲嘉的哥哥到場確認遺體身份。（圖／記者李忠憲攝）

回顧當時情景，張修銘摸黑在氣爆大樓內搜救，卻遭消防水帶絆了一下，才會跌落電梯井，所幸電梯井中有3公尺深的積水，大大降低了墜落時的衝擊力道，才僅受輕傷，送醫後無大礙，但想起事件發生當下，他仍餘悸猶存。

2年後張修銘請調台中，到春社消防分隊服務，孰料，一場火警卻奪走了同為消防員弟弟的性命，讓他感到悲痛萬分。

▲▼台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲台中大雅火警2消防員殉職，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新店安康路住商大樓氣爆，現場滿目瘡痍。（資料圖／網友提供）

▲▼2014年新店安康路住商大樓發生氣爆，釀3死12傷。（資料圖／網友提供，下同

▲▼新店大樓驚傳氣爆起火，現場慘不忍睹。（資料圖／網友提供）

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