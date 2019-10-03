白沙屯無名屍特徵公布　以車找人…「網友夫妻」被帶回

▲警方公布死者衣著特徵，其牛仔褲上有一龍貓圖案，呼籲家屬或親友出面指認。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯海灘的無名女屍案，警方漏夜調閱監視器發現，2日清晨5時左右，有疑似兇嫌的轎車在命案現場防汛道路出現，警方成立專案小組3日凌晨帶回車主夫妻到案釐清，只是原本否認涉案的車主妻，卻又改口與死者認識、但不知道其身分，車主妻仍舊否認行兇。警方也公布死者衣著特徵，呼籲家屬或親友出面協助警方指認。

據了解，警方漏夜調閱週邊路口監視器，發現2日清晨4點50分左右，一輛黑色休旅車，在命案現場的防汛道路來回多次，由於1日深夜到2日凌晨之間，該道路僅少數幾輛車通行，休旅車又不斷來回，因此引起警方的注意。

▲▼警方漏夜調閱週邊路口監視器，發現2日清晨4點50分左右，一輛黑色休旅車，在命案現場的防汛道路來回多次。





警方隨即漏夜到南投找到車主，男車主表示，車子被太太開出去2天了，而車主夫妻2人都否認涉案。不過，警方突破車主妻子心防後，她一度坦承跟死者是網友關係，2日有開車載死者到拱天宮拜拜，但對後來行程、發生何事，皆避重就輕。

▲警方指出，女死者年約30-40歲，身高約140-145公分左右，留短髪，身著黑色上衣及藍色牛仔褲，其牛仔褲上衣左右側褲管上均有日本卡通「龍貓」圖案。

通霄警分局長林振明上午表示，無名女屍初步檢視頭部有外傷，至於何種工具造成、死因為何，都有待3日報請檢察官相驗釐清。而警方也仍在對休旅車採證比對，希望能找出跟死者相關的DNA證據。

警方指出，女死者年約30-40歲，身高約140-145公分左右，留短髪，身著黑色上衣及藍色牛仔褲，黑色上衣正面有白色條紋，特徵為牛仔褲上衣左右側褲管上均有日本卡通「龍貓」圖案，警方呼籲女子家屬或親友出面協助警方指認。連絡電話通霄分局偵查隊037-752806。

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