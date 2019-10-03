世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

▲隨著氣炸鍋再度流行起來，省時方便的即時炸物買氣也連帶成長。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

用氣炸鍋料理食材，近來成為一股風潮，也順勢帶動了即食炸物買氣，由於已經預炸過的熟食不須調味加熱，多半丟進氣炸鍋或微波爐5分鐘左右就能起鍋，省時又便利，很受消費者喜愛，因此像是卜蜂的雞肉洋蔥圈，在社群團購網上一週賣破了3,700包，而世大運選手村瘋搶的超秦鹹酥雞，1公斤量販包則是創下不到4小時瘋賣近800包。

過去爆紅的氣炸鍋，主打強調少油、方便，最近再度成為熱門的廚房小家電，東森購物統計今年以來賣了2萬件，較去年成長133倍，燦坤的銷量也較去年大增10倍，足見火爆買氣，同時也讓即食炸物銷售迎來成長；愛合購統計，今年1～9月站內即食炸物的銷售數據，整體比去年同期成長3成1，其中卜蜂在9月份單週賣出3,700多份，小美樂的土魠魚塊，真美味旗魚酥塊也都月賣破千包。

▲即食炸物買氣大增，卜蜂的雞肉洋蔥圈創下單週熱賣3700多份。（圖／愛合購提供）

▲曾在世大運選手村瘋搶的超秦鹹酥雞，近期也在團購網首度販售1公斤量販包。（圖／愛合購提供）

而在世大運選手村爆紅的超秦鹹酥雞，因為知名部落客Goris Sky曾在FB貼文推薦，後續引發討論度爆表，愛合購此次獨家限量開賣1公斤量販包，團購價最低每包為315元，結果在不到4小時內被搶購一空。除了超秦鹹酥雞，另外也有素食者可以吃的即食炸物，像是真美味酥脆麥克雞塊及酥炸花枝圈，兩款都是全素食，成分皆以豆類取代肉，用氣炸鍋、微波爐或烤箱覆熱3分鐘左右就能食用。

生活市集也觀察到，隨著氣炸鍋今年爆紅，站上簡單烹調後的即食炸物買氣也明顯提升，近一個月整體銷量較去年同期成長1.6倍，其中，紅龍人氣炸物雞塊雞柳條光是近一周就販售出近500包，卜蜂韓式淋醬炸雞平均每周也可售出百包。