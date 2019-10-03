富邦人壽發表50+健康方程式　近三成高齡族群生活型態屬河馬型

▲富邦人壽攜手陽明大學於2016年啟動三年合作計畫，10月2日發表「國人高齡健康風險評估模組」，持續推動高齡關懷跨業整合，由富邦人壽經營企劃處資深副總周志君(左四)、國家衛生研究院院長梁賡義(右三)、陽明大學副校長康照洲(左三)、陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭(左二)、新北市衛生局副局長高淑真(右二)、富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛(右一)、富邦人壽客戶關係管理部部長林聖然(左一)等人，共同倡議「50+健康方程式」，邁向健康的高齡生活。（圖／富邦人壽提供，以下同）

生活中心／綜合報導

台灣預計2025年將邁入超高齡社會（即老年人口占比達20%），快速增加的老年人口將成為國家沉重的挑戰，因應高齡社會帶來的衝擊與潛在風險，富邦人壽不僅發揮本業職能與價值，研發相關保險商品及服務協助客戶及早因應，更攜手陽明大學於2016年啟動三年合作計畫，並提出「國人高齡健康風險評估模組」。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，保險產業本質與精神在於促進民眾健康與社會福祉，富邦人壽2016年即預見台灣高齡趨勢，秉持正向的力量關懷社會，不僅持續關注失智議題，亦攜手專業醫療單位啟動國人高齡健康評估合作計畫，在台灣正式邁入高齡社會的關鍵時間點下，提倡「50+健康方程式」，透過具實證基礎的高齡健康促進策略，使國人能依循正確、健康且有效的建議，在日常生活中一點一滴逐步累積健康資產，進而帶動社會健康發展。

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該研究計畫主持教授陳亮恭表示，不同國家因文化脈絡與生活習性等差異因素，皆會影響健康促進相關研究成果，此次計畫以50歲以上之台灣中高齡民眾為受測對象，屬國內本土實證型研究，其成果能有效運用於國人身上，同時也結合穿戴式健康裝置，透過大數據蒐集與AI智慧演算分析技術，藉以了解老化指標的變化，完善國人高齡健康促進策略。本次研究結果從步行、抽菸、睡眠與飲食與等生活習慣等四面向向全民提出建議。

▲此研究計畫主持人陳亮恭建議，以具實證基礎的高齡健康促進策略，能有效累積健康資產，進而提高國人健康，且穿戴式裝置能有效帶動民眾自主健康管理。

近3成高齡族群為河馬型 多走多動擺脫河馬型日常 迎向健康新生活

透過AI智慧演算分析，此研究將中高齡族群之生活型態分為三個族群：一、豹型人：不分平日或假日，每日平均步數高於1萬步，假日平均步數亦不低於3千步；二、貓型人：平日或假日步數介於3千步至1萬步；三、河馬型人：平日走的步數低於1萬步，但假日步數低於3千。研究指出，台灣中高齡族群多為「貓型人」(約42%)，但仍有近3成為「河馬型人」，呼籲國人應積極養成多步行的好習慣，努力晉升「豹型人」與「貓型人」健康生活型態，因為研究發現河馬型族群追蹤一年後，其認知功能衰退風險增加52%（即罹患失智症風險增加），而勤於步行的豹型人，一年後身體衰退速度減少28%，且不易造成體脂肪增加（體脂肪增加風險減19%），顯示逐步加強運動強度，或持續累積步行步數，皆對身體健康有正面效益。

50+一點步行：每日平均步數漸增 降低心血管疾病與認知風險

步行是簡易且容易上手的運動之一，提前一個捷運站下車多走一段路，看似平凡的舉動實則有助身體健康。本次研究結果證實每日平均步數增加，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險，若每日能多走1,000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19%，行動力減緩風險亦降低23.5%；且使用穿戴式健康裝置者能夠確實做好健康自主管理，不僅每日總步行數較高，在各項健康風險指標上都有顯著下降，顯示穿戴式裝置能讓個人的健康自主管理更有效率。

50+一點毅力：越早向菸品說不 越能享受健康人生

抽菸對身體健康的負面影響不在話下，且研究顯示抽菸對「動脈硬化程度」影響遠高於其他健康指標，也就是說菸品中的尼古丁成分會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發血管阻塞或破裂將造成中風，建議抽菸的民眾拿出毅力與決心勇於戒菸，不但可以看緊荷包、給予家人舒適的生活環境，也可以改善身體健康，及早戒菸能使身體狀態逐漸恢復。

50+一點好眠：一覺好眠很重要 失眠問題盡早處理

在睡眠方面，建議民眾應掌握「飽」和「沉」二字訣。研究結果顯示，擁有良好的睡眠品質者身機能較不易率退，且睡眠時間充足且深沉者亦不易產生憂鬱情緒；反觀睡眠不足者，則較易導致肥胖、免疫功能失調等不良健康狀況，由於睡眠是身體機能修復的重要關鍵，故民眾如有失眠狀況發生，則是身心靈健康亮起紅燈警訊，須格外重視與留意，並尋求醫療專業管道解決根本問題。

50+一點營養：中高齡女性別吝嗇對自己好 身心平衡更舒心

飲食上研究也發現「瘦未必健康」，特別是50歲以上的中高齡女性民眾，或體重過輕者皆容易導致身心功能衰退，屬高風險族群，建議在注重外表身材之際，切勿毫無節制的減重、減脂，否則將可能帶來身體負擔，甚至出現骨質疏鬆、免疫力下降、貧血等病徵，維持均衡的飲食習慣，及規律的運動才是健康的不二法門。

國家衛生研究院院長梁賡義表示，此研究成果發展出一套足以滿足高齡長者身心健康之預防保健策略，透過可控制的生活習慣降低認知功能缺損、減少失智症發生率，並遠離老化風險。