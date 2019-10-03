聽說蒜頭可殺菌「塗完下面再塗後面」　毒蟲怒控戒治所室友性侵

▲新店戒治所傳出收容人用蒜頭性侵室友案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

楊姓男子因毒品案件被送到戒治所戒除毒癮，日前他在舍房內和室友聊到，「聽說蒜頭可以殺菌」，一群人起鬨，有誰自願嘗試一下，就讓楊男用蒜頭塗抹下體和肛門，後來2人因故發生爭執，對方向管理員指控楊男涉嫌性侵，台北地檢署調查認為，大家當時都在打鬧玩樂，3日處分不起訴楊男。

這件離奇的性侵案發生在新店戒治所內，楊姓男子和「被害人」都被收容在同1間舍房，平時大家感情不錯，日前一群室友們聊天時，有人拿出蒜頭提到，「聽說宿頭可以殺菌」，為了證實傳說的可信度，楊男就拿起蒜頭，在被害人的下體和肛門附近塗抹。

▲戒毒收容人指控遭室友性侵。（示意圖／Pixabay）

當天稍晚，被害人在舍房內的馬桶如廁，因為穢物濺出，疑似弄髒了楊男的毛巾，楊男一個不爽就拿起毛巾甩向被害人，雙方因此發生嚴重爭執，舍房管理員聞聲趕到排解，被害人脫口而出，指著楊男「他剛性親我」，管理員不敢大意，馬上回報由檢警單位調查。

可是被害人到案後又表示忘記發生了什麼事情，楊男則解釋當時是大家要測試蒜頭殺菌功效，而同舍其他室友以及監視器也顯示，當時的確是一群人在起鬨玩鬧，被害人並無不舒服等遭性侵的跡象，檢察官因此採信楊男說詞，處分不起訴。

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