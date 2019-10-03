台大高材生誤闖配電室觸電燒成焦屍　二審獲賠409萬

▲台大高材生誤觸高壓電遭燒死，高院二審改判台電須賠償409萬餘元。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大生物產業傳播暨社會發展學系畢業的26歲林姓男子，2016年間某晚間，因酒後疑似找廁所，闖進海軍位在基隆威海營區旁的台電配電室，結果被1萬伏特的高壓電電死，燒成焦屍。家屬向台電求償，一審判決台電須賠償310餘萬元，案經上訴，高院二審改判台電須賠償409萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2016年3月間，經營網路公司的林姓男子與朋友到KTV歡唱，凌晨3時許離開KTV。雖然有朋友陪伴2小時，但最後朋友仍讓他獨自搭乘計程車返家。林男在離家不到10分鐘的地點下車，走到附近海軍位於基隆中正路威海營區旁的台電配電室，林男先站在一旁觀望，大約1分鐘後，林男闖入沒有上鎖的配電室。

沒多久，配電室就傳出爆炸聲巨響，營區衛兵立即趕往查看，發現林姓男子倒臥在配電盤上，而他因為遭到電擊、上半身焦黑，面目全非，明顯死亡。警方獲報後趕到現場，並通知家屬前來處理。家屬認為配電室沒有上鎖，讓林男隨意闖入，發生意外，因此提出民事訴訟，向台電請求賠償3880萬餘元。

一審法院審理後，認為台電有疏失，但因林男酒後擅闖配電室，要負擔7成過失責任，最後判決台電賠償310餘萬元。雙方均上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為台電沒維護好配電室，確實具有疏失，必須賠償。但因林男酒後不慎開啟，誤入所致，因此認定林男需負擔5成過失責任。經過重新計算後，改判台電須賠償林男父親190萬餘元、林男母親218萬餘元。可上訴。