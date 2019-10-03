失言還是斷章取義？柯文哲「擦槍走火說」全文看這裡

記者陳家祥／台北報導

香港反送中抗爭持續延燒，台北市長柯文哲2日評論「擦槍走火」，引來「香港眾志」秘書長黃之鋒痛批，「以擦槍走火來形容港警意圖謀殺，實在是對中槍學生的侮辱」，而柯文哲3日受訪時則痛批媒體斷章取義。到底柯文哲受訪時是失言？抑或是媒體斷章取義？《ETtoday新聞雲》揭露2日聯訪時的逐字稿，供外界評斷。

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

以下為柯文哲2日聯訪談及香港議題之逐字稿：

市長怎麼看反送中對年輕人開槍，是不是已經走到不可收拾的局面？

第一點，以醫生的立場，我立刻是問說那個被打到，先關心那學生開那槍到底，哇，這老實講，以我們當過外傷的，不小心打到大血管或心臟，當場就斃命了，這一下去…。所以說為什麼這種香港…，香港是台灣的鄰居又是亞洲金融中心，所以其實香港的重大變動，都會影響到台灣，這第一點。

第二點，是這樣，做為人類，總是關心另外一個人類的安危，醫生的立場…，今天早上幕僚跟我報告，我第一句話是問說那個打到有沒有生命危險？有時候職業病，就會問說是打到哪裡。

不過是這樣，一個學生被警察開槍，這聽起來就很聳動，我們還是關心那個學生的健康安危，不過還好聽說沒有生命安危。但是這樣，這種紛擾一下去難免擦槍走火，所以我覺得這實在很危險。你想想看，如果昨天那個學生被打死，哇，今天一定是世界頭條，然後…，所以有時候北京政府在處理香港問題，還是要面對問題，我一再呼籲，年輕人會不滿、會上街頭，一定是他有憤恨，據我所知，香港的高房租、高房價，這已經變成階級剝削，就是那沒有房子的，所以我們看香港要想說我們台灣的高房租高房價要小心。

所以絕對不要相信說200萬人民，一個700萬的地區有200萬人會為了一條法律上街頭，不可能啦，一定是有一個潛在的憤恨不平，所以還是…，我覺得北京政府在處理香港問題還是要面對事實，這民怨到底是什麼？要去真誠的面對問題、去解決，不要老是說這是CIA、這是台獨港獨合作，不然你看你有沒有辦法去紐約搞200萬人的遊行？不可能嘛。

