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【廣編】6大營養素均衡攝取　才是寵物健康關鍵

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【廣編特輯】

打破常見的食材迷思！6大營養素均衡攝取　才是寵物健康關鍵（圖／皇家寵物食品提供）

圖、文／皇家寵物食品提供

現代毛孩陪伴主人的時間越來越長，營養不均衡對健康造成的影響會隨年齡增長而顯現，甚至引起疾病發生。由法國皇家寵物食品贊助的「貓狗營養與健康講座」中，杜瑪動物醫院院長、中華民國獸醫內科醫學會監事鍾昇樺，從營養學出發，分享「攝取適合的營養配方是健康的第一道防線」的觀念。

毛孩跟人一樣，無法自行產生而需要由食物攝取的胺基酸種類就高達10種，貓咪更高達11種。多數飼主以為吃牛肉、鮭魚、雞胸肉是營養的保證，事實上餵食再昂貴的食材都不能保證毛孩能消化吸收到種類及份量充足的必需胺基酸。

因為狗貓毛孩的身體構造、消化吸收力、對營養的需求都與人類不同，應該盡量避免用對人的營養的標準來看待是否適合貓狗毛孩。鍾昇樺建議，飼主應以犬貓的需求出發，考量牠的品種年紀身體狀況，「選擇毛孩食物時必須把握3個核心問題：是否安全？是否營養？是否適合牠當下的需要？」

皇家寵物食品通路行銷經理徐珮瑈提醒，幫毛孩換換口味之外，也別忘了確認濕食營養是否均衡完整，為毛孩選擇濕食的有3大重點，是否能說明產品為哪一種需求設計、是否提供適當均衡的營養比例、廠商是否清楚說明一天餵食量多少能為毛孩提供充足均衡的營養，這些都是不可或缺的重點。

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