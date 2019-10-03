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只到職1年...港務公司董座吳宗榮請辭「概括承受」　前任吳宏謀在場好尷尬

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▲▼立委黃國昌質詢港務公司董事長吳宗榮。（圖／翻攝立法院直播網站）

▲立委黃國昌質詢港務公司董事長吳宗榮。（圖／翻攝立法院直播網站，下同）

記者胡順惠／台北報導

今日上午立法院交通委員會針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告，港務公司董事長吳宗榮接受媒體受訪時不斷跳針，自己只到職1年，南方澳大橋維管單位就是蘇澳營運所、上級單位是基隆分公司，交通部長林佳龍證實他已請辭。時代力量黃國昌反問，基隆分公司的上級單位是誰？吳只好尷尬回「台灣港務公司」。

外界原本期待黃國昌質詢會砲火猛烈，沒想到他到場質詢不到10分鐘，要完資料後便快閃離開。黃國昌說，南方澳大橋大家都很難過，2日質詢時，港務公司總經理承認沒有檢測到（鋼索繡蝕）這一項，本來以為只是偶然，後來港務公司又說沒有檢測年限的規定，幸好部長昨天直接駁斥港務公司這種擦脂抹粉的新聞稿，這部份給予肯定。

請繼續往下閱讀...

▲▼立委黃國昌質詢交通部長林佳龍。（圖／翻攝立法院直播頻道）

立委黃國昌質詢畫面。

黃國昌質疑，交通部相關檢修法規規定，橋梁依照規定應該每2年檢修一次，但宜蘭縣政府105年檢測完後，公文也發給港務公司，為什麼107年又沒做（檢測）？這部分誰要負責任？林佳龍回應，特殊橋梁應該要更嚴格，結果反而更寬鬆，事實上不只2年，在海風各種條件下，橋梁風險比較高。

黃國昌又問，港務局局長知道2018年應該檢測，為什麼沒做？吳宗榮說，法令2至4年，是以2年為原則，109年編了500萬，部長要求是2年，如果管理機關同意可以延長到4年，本來維管單位就是蘇澳營運所，上級單位是基隆分公司。黃反問，「基隆分公司的上級單位是誰？」吳只好回，是台灣港務公司。

被問到拿到檢測報告後的反應，吳宗榮說，自己才來1年。黃國昌問，那前任是誰？吳吞吐回，是吳宏謀跟王國材，「但不要緊，我概括承受......」黃國昌要完TBMS2的資料後便快閃離開。

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員黃國昌臉書）

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）

黃國昌2日就指出，宜蘭縣政府每兩年都會有橋梁檢測標案，過去3次都是由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，前兩次都是以健行科技大學的名義，107年突然改用由陳明正擔任負責人的「萬喬豐工程技術顧問有限公司」名義取得標案。

黃國昌說，在陳明正以「萬喬豐工程技術顧問有限公司」取得標案後，包括「監審服務」標案、最後檢測成果審查等，都是與「健行科大陳明正團隊」相關人等得標或參與其中，在這些檢測標案中，「實際進行檢測的是何人」？是否由具專業橋檢資格者進行？攸關人命的橋樑檢測，竟成為不肖團隊的斂財工具，讓人瞠目結舌。

據了解，宜蘭縣政府兩次限制性的時間點，工程會主委吳澤成正是當時的宜蘭縣副縣長，吳是當時縣長林聰賢的最得力左右手，工程又是吳的強項，怎麼可能不經手處理橋梁檢測維修案件？吳澤成2日接受本網訪問時表示，當初的確沒有看到這份檢測報告。

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