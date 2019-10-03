質詢可能無望…韓國瑜訪美撞總質詢　黃捷：望著市長位翻白眼

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

大選倒數100天！高雄市長韓國瑜確定將以「國民黨總統參選人」身份二度訪美，時間將訂在11月份，勢必會撞期市政總質詢的時間，時代力量高雄市議員黃捷就說「勢必是只能望著韓市長的位子翻白眼了」，她說「韓市長選擇逃避議會監督的心態昭然若揭，連市政都害怕被檢視、畏畏縮縮的樣子如何撐起台灣」。

高雄市議會市政總質詢將自10月31日開始，定期大會預計12月12日閉幕，若韓國瑜規劃11月訪美，勢必會撞期，得向議會請假，雖然韓國瑜表示自己對美國規劃還沒有完全定案，但已經引起不少議員不滿，紛紛表示意見。

▲黃捷質詢韓國瑜的精彩場面此會期可能無望再見 。（圖／翻攝高雄市議會）

其中，「白眼女神」黃捷就表示「11月初正好是高雄市議會總質詢開始，我的總質詢時間是11月4日上午，勢必是只能望著韓市長的位子翻白眼了。當初護航市議會抽籤質詢制度，說總質詢一樣問得到市長的人，又該做何解釋？」。

她痛批「韓市長選擇逃避議會監督的心態昭然若揭，連市政都害怕被檢視、畏畏縮縮的樣子如何撐起台灣？如何保衛我們珍愛的家？更不用說到目前為止市長讓市政空轉卻毫無反省之意，現在不願到議會接受質詢卻也沒有辭職的勇氣，連參選總統都如此扭扭捏捏、膽小懦弱，毫不果斷的樣子只會被全台灣人民唾棄！」。