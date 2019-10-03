韓國瑜訪美行程未確定就曝光　競辦輔選人員急跳腳：誰講的啦！

▲韓國瑜出席金門縣議會參訪高雄市議會行程 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜可能將在11月出訪美國，不過現在消息提前曝光，讓韓國瑜的競選辦公室一大早就火燒，輔選人員是急到跳腳，表示根本就都還沒有確定，究竟誰對外放話？現在情況的確是有相關人員前往美國接洽，但最後結論還沒有拍板定案。

根據了解，國民黨這一方協助在美國安排行程的人，之前已經有去過美國，回到台灣之後也有跟韓國瑜來會談簡報，而這一次是否要出訪美國，相關人員是在9月中左右出發，現在人還在美國，協調韓國瑜如果訪美的話，屆時將要跟誰見面，層級要到哪一個層次、還有跟在美的智庫、以及僑界方面的拜訪、公開活動等等，要怎麼樣在最短的時間達到最好的「加分」效果，現在根本都還沒有敲定。

▲▼韓國瑜訪視永安區漁民。（圖／記者賴君欣攝）

競選辦公室輔選人員說得很急、但也非常肯定，對談中多次強調「目前真的都還沒有定案」，也許「可能是期程」有排定，這樣的說法，就跟韓國瑜面對媒體訪問時表示：「尚未確定」，不過並沒有正式否認「不會去美國」，沒有把話說死，留下讓人無限的想像空間。

不過，競選辦公室對於韓國瑜訪美的行程會如此謹慎，主要不排除怕消息提前走漏的話，相關人員在美國安排行程會受到「影響」以外，高雄市政明顯卡到高雄市議會的開會議期，該怎麼兼顧「市政」與「黨政」，同時又能夠讓人有好的「觀感」，種種面向的考量，可不是像一般人訪美行程敲定，機票買了就飛，如此簡單而已。