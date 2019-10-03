大雅2消死／等嘸雙胞胎女兒出生　謝志雄任特搜隊教官竟殉火場

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記者陳豐德／台中報導

台中市消防局特搜隊員謝志雄，平時是西屯分隊特搜隊的教官，經常替分隊隊員上課受訓，沒想到3日凌晨前往大雅一處鐵皮工廠救災時殉職，而謝志雄的妻子是台中地區的女警，夫妻倆3年多前才結婚，目前育有1歲多的兒子，並且妻子還懷有一對7個月雙胞胎，原本準備開心迎接新生命，沒想到卻發生不幸，令同事難以置信。

分隊長李震雁表示，33歲的謝志雄是特搜隊的教官，替各消防分隊上課受訓，平時為人和善、救災技能專業，讓學員印象深刻，去年度擔任台中市政府消防局救助訓練第10期教官，此次發生意外隊員難掩不捨。而就在火場謝志雄及另名殉職的張哲嘉抬出時已成焦屍，隊員含淚列隊大喊「敬禮」，令人動容。

▼大雅火警2消殉職，謝志雄妻子懷雙胞胎未來將獨自撫養兒子長大。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據了解，謝志雄與在烏日分局三和派出所任職的太太3年多前結婚，兩人在大學時就認識，後來分別考上消防以及警察特考任公職，而妻子在4年前分發後個性活潑，與同事相處融洽，同事都有去參加他們的婚禮。

由於妻子目前懷有一對7個月的雙胞胎女兒，謝男準備再喜迎2女，曾開心的在臉書寫下「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰」，並且體貼妻子懷孕不便，只要時間能夠配合，上下班都會開車親自接送，夫妻倆趕晴和睦，不料卻遇此噩耗。

謝志雄妻子在接獲消息後，前往台中殯儀館要認屍，神情悲痛不發一語，見到屍首不忍淚崩，親友連忙安撫就怕動了胎氣。網友得知後都相當不捨，紛紛湧入臉書哀悼「辛苦了，任務完成，一路好走」、「一路好走，好擔心孕媽」、「辛苦了⋯R.I.P.」。

▼台中大火殉職消防隊員謝志雄的孕妻前往探視。（圖／記者李李忠憲攝）



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