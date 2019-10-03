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快訊／南方澳橋斷　政院：政府會負起責任！針對人為疏失究責

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▲南方澳斷橋尋獲第六具漁工遺體。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳斷橋尋獲第六具漁工遺體。（圖／記者游芳男攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午9時30分發生嚴重崩塌，警消人員搜索多日後，終於在3日發現第6具遺體，受困船隻內的失聯漁工全數找到。行政院長蘇貞昌對此表達遺憾、痛苦和慚愧，稍早在院會中針對這起事故提出5大方向進行總體檢、慰問作業。行政院發言人Kolas Yotaka 強調，現任政府不會推諉，會負起所有責任。

蘇貞昌表示，對宜蘭南方澳大橋斷裂造成相關人員傷亡，深感遺憾、痛苦及慚愧，「我要代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。」他提出五大方向進行相關作業，包含傷亡者慰、救助，以及恢復港區作業，還有漁民商家補償（助）、事故調查、橋梁重建及總體檢等。

針對嚴重事故誰會負起政治責任，Kolas 回應，究責方面無所謂止血不止血，這座橋梁過去不論歷經多少政黨首長，現在政府會負起責任，包含針對人為疏失究責，現在政府不會推諉。

Kolas 強調，現階段重點是釐清疑慮，還有全國無論中央或地方的橋梁是否安全，才是此刻的當務之急，「最後再重複，現在政府不會推諉，會負起所有的責任。」

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