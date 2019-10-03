　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣躍升穆斯林旅遊友善第3名　貿協邀6國專家辦論壇

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貿易局李冠志副局長(右5)、貿協葉明水秘書長(左7)及各國駐台代表及演講專家為2019國際清真產業論壇開幕。（圖／貿協提供）

▲貿易局李冠志副局長(右5)、貿協葉明水秘書長(左7)及各國駐台代表及演講專家為2019國際清真產業論壇開幕。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

為協助臺灣業者掌握全球清真市場趨勢並了解各國最新清真認證制度，經濟部國貿局和外貿協會清真推廣中心，在日前廣邀6國專家講師來台舉辦「國際清真產業論壇」，解析各國清真認證系統與市場商機；貿協秘書長葉明水表示，本次論壇特別設置臺灣清真產品區，展示8家台灣知名業者的清真產品。

葉明水指出，本次論壇首度集結六國專家來臺解析各國清真認證系統與市場商機，亦提及特別設置台灣清真產品區，展示8家台灣知名業者的清真產品。清真推廣中心自成立以來，驗證家次由2017年底783家次至2019年7月1,075家次，成長率達37%，其中包含252家穆斯林友善餐飲、旅館與場域，更於2018年榮獲「馬來西亞旅遊協會」頒發「友善穆斯林友善環境與設施」金質獎，是該屆金質獎唯一國外獲獎單位，台灣更於2019年萬事達卡國際組織發布「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)評比中首度躋身非伊斯蘭組織適合穆斯林旅遊的第3名。

請繼續往下閱讀...

此外，貿協表示，清真推廣中心積極協助業者布建國內外通路，例如與來來超商合作建置清真販賣機、大潤發設置清真產品專區、馬來西亞Mydin辦理台灣清真食品節。受邀致詞的貿易局李副局長表示，臺灣在國際上需要靠產業交朋友，且清真產業不僅僅是經濟層面，更兼具社會、文化、民族、宗教等特性，增強產業實力、取得清真認證、加強外銷等，都是提高臺灣國際能見度的好方法。

此次六國講師中，土耳其伊斯蘭國家標準及度量衡局(SMIIC)秘書長 Mr Ihsan Övüt表示，清真制度不應侷限於單個國家，而是以更開放的心態發展清真市場，泰國朱拉隆功大學清真科學中心(HSC-CU)以科學及大數據方式進行清真驗證；馬來西亞清真產業發展機構(HDC)商業部總經理Mr. Eizaz bin Azhar特別提到，建構清真資料庫，能提供上下游的廠商原料搜尋便利性，而國內業者北田食品崔來慶經理則分享如何於新加坡、馬來西亞、中東等國開拓清真市場的拓銷通路，以失敗為成功之母的精神，順利打通清真市場，佔有一席之地。

貿協說，為期盼透過此次國際級清真論壇的交流，向各國學習如何發展清真產業及營造穆斯林友善環境的經驗，以作為台灣未來推動清真產業的楷模，並帶領台灣業者掌握全球穆斯林商機並加速佈局全球穆斯林市場。

ET快訊
快訊／頑童小春離婚！　呆寶靜：目前我不想看他過得太好
絞勒女友15分鐘再切7塊餵狗　法官判吳茂騰免死原因曝光
台中惡火工廠「整棟是大違建」　盧秀燕怒：將強力查緝危險場所
快訊／最後一名失聯漁工遺體找到了！南方澳大橋崩塌釀6死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中華電子公司拚自駕車方案外銷　勤崴：明年驗證、預計三年內輸出

台灣躍升穆斯林旅遊友善第3名　貿協邀6國專家辦論壇

央行總裁楊金龍重申匯率政策　今年出手三次...有買有賣達平衡

蘋果西打製造商股東會再度流會　最大股東缺席出席率僅0.63%

日月光3億美元綠色債券今掛牌　北富銀、富邦證主辦承銷

加速衝刺5G　中華電展示「5G試驗與培訓場域」

臉書數位貨幣Libra能否在台發行　央行總裁楊金龍：持保守態度靜觀其變

台灣受惠中美貿易戰　央行總裁楊金龍：轉單效益持續到明年

蘋果西打製造商股東會今登場　大飲聚焦獨立董事補選

碩士鍍金率真的比較高？　104人力銀行：念對科系每月多領1.6萬

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

癱瘓狗媽「拖下半身」躲貨櫃屋底 他滿身泥撈5奶狗：以後讓我照顧

中華電子公司拚自駕車方案外銷　勤崴：明年驗證、預計三年內輸出

台灣躍升穆斯林旅遊友善第3名　貿協邀6國專家辦論壇

央行總裁楊金龍重申匯率政策　今年出手三次...有買有賣達平衡

蘋果西打製造商股東會再度流會　最大股東缺席出席率僅0.63%

日月光3億美元綠色債券今掛牌　北富銀、富邦證主辦承銷

加速衝刺5G　中華電展示「5G試驗與培訓場域」

臉書數位貨幣Libra能否在台發行　央行總裁楊金龍：持保守態度靜觀其變

台灣受惠中美貿易戰　央行總裁楊金龍：轉單效益持續到明年

蘋果西打製造商股東會今登場　大飲聚焦獨立董事補選

碩士鍍金率真的比較高？　104人力銀行：念對科系每月多領1.6萬

快訊／港18歲中彈男學生暫控2罪　下午法院提堂

今連爆2起！南韓非洲豬瘟增至13例　坡州市議會提「撲殺所有豬隻」

孕婦第2階段分娩「骨盆竟會長出尾巴」　照片曝光超衝擊…生完還會縮回去！

CBA／林書豪領北京拍團照　「全副武裝」買傢俱！訓練飲食高度自律

葉宜津提成立橋梁局！地方2萬1座橋梁「全是不定時炸彈」

服儀解禁是假的！　80.9%高中生服儀違規遭罰靜坐、勞動、體罰

世田賽／艾雪史密斯200M奪金　英國女子第一人

失言還是斷章取義？柯文哲「擦槍走火說」全文看這裡

被拖到草叢輪性侵？印尼寡婦指控遭翻盤　真相「吸毒後榨乾8男」完勝比YA

中華電子公司拚自駕車方案外銷　勤崴：明年驗證、預計三年內輸出

財經熱門新聞

即／美股狂洩近600點　破2萬..

7、8月期發票　14張中千萬大..

日圓飆至三周新高　換新台幣5萬..

Surface Laptop ..

Surface教父裝神祕.....

房貸利率1.6%　殺到見骨了

快訊／道瓊連2天重挫300點！..

一次看懂！颱風假不同調　四種出..

新系統崩壞！看出南山人壽3點錯..

靠手機就能確認身分！玉山銀首推..

國際油價回跌　專家預估下周油價..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

和碩分紅獎金入袋　員工年收入1..

台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我..

更多熱門

相關新聞

貿協首度籌組珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

珍奶潮流席捲日本，已在當地成功製造台灣珍奶文化意象，為延續商機協助台灣持續爭取手搖飲料的市場大餅及拓銷東北亞市場，外貿協會將在明(3日)天出發，率領21家手搖飲料廠商，前進東京、大阪、福岡3大城市，除舉辦洽談會外，也將參訪在地店家、飲料店等，外貿協會秘書長葉明水表示，此次貿協首度組團赴日拓銷，將有助臺商打入日商供應鏈，預期將再度引發新一波日本珍奶風潮。

美國活在過去，中國活在未來

台灣與印尼政府聯手打造台商友善環境　吉沛工業區成立「台灣園區」

台灣形象展首度移師印尼泗水　貿協董座黃志芳率180家台商參展

豬腳店槓上清真寺！桃園龍岡清真寺前　招牌奇景惹議

關鍵字：

穆斯林清真寺貿協

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

即／台中2消防隊員困火場罹難

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視圈很有名

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

6小時賺7500元！他曝「做土水」辛酸

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面