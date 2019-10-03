台灣躍升穆斯林旅遊友善第3名　貿協邀6國專家辦論壇

▲貿易局李冠志副局長(右5)、貿協葉明水秘書長(左7)及各國駐台代表及演講專家為2019國際清真產業論壇開幕。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

為協助臺灣業者掌握全球清真市場趨勢並了解各國最新清真認證制度，經濟部國貿局和外貿協會清真推廣中心，在日前廣邀6國專家講師來台舉辦「國際清真產業論壇」，解析各國清真認證系統與市場商機；貿協秘書長葉明水表示，本次論壇特別設置臺灣清真產品區，展示8家台灣知名業者的清真產品。

葉明水指出，本次論壇首度集結六國專家來臺解析各國清真認證系統與市場商機，亦提及特別設置台灣清真產品區，展示8家台灣知名業者的清真產品。清真推廣中心自成立以來，驗證家次由2017年底783家次至2019年7月1,075家次，成長率達37%，其中包含252家穆斯林友善餐飲、旅館與場域，更於2018年榮獲「馬來西亞旅遊協會」頒發「友善穆斯林友善環境與設施」金質獎，是該屆金質獎唯一國外獲獎單位，台灣更於2019年萬事達卡國際組織發布「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)評比中首度躋身非伊斯蘭組織適合穆斯林旅遊的第3名。

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此外，貿協表示，清真推廣中心積極協助業者布建國內外通路，例如與來來超商合作建置清真販賣機、大潤發設置清真產品專區、馬來西亞Mydin辦理台灣清真食品節。受邀致詞的貿易局李副局長表示，臺灣在國際上需要靠產業交朋友，且清真產業不僅僅是經濟層面，更兼具社會、文化、民族、宗教等特性，增強產業實力、取得清真認證、加強外銷等，都是提高臺灣國際能見度的好方法。

此次六國講師中，土耳其伊斯蘭國家標準及度量衡局(SMIIC)秘書長 Mr Ihsan Övüt表示，清真制度不應侷限於單個國家，而是以更開放的心態發展清真市場，泰國朱拉隆功大學清真科學中心(HSC-CU)以科學及大數據方式進行清真驗證；馬來西亞清真產業發展機構(HDC)商業部總經理Mr. Eizaz bin Azhar特別提到，建構清真資料庫，能提供上下游的廠商原料搜尋便利性，而國內業者北田食品崔來慶經理則分享如何於新加坡、馬來西亞、中東等國開拓清真市場的拓銷通路，以失敗為成功之母的精神，順利打通清真市場，佔有一席之地。

貿協說，為期盼透過此次國際級清真論壇的交流，向各國學習如何發展清真產業及營造穆斯林友善環境的經驗，以作為台灣未來推動清真產業的楷模，並帶領台灣業者掌握全球穆斯林商機並加速佈局全球穆斯林市場。