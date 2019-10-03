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央行總裁楊金龍重申匯率政策　今年出手三次...有買有賣達平衡

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▲▼立法院財政委員會 央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行總裁楊金龍今（3）日赴立法院財委會審查109年度營業預算並備詢，對於立委質詢央行的匯率政策，楊金龍強調，匯率政策靠市場供需決定，除非有大幅波動才會進場維持匯市秩序，且不會做「透過升值保護某種產業」這種行動，也不會阻升不阻貶。

先前央行承認9月因外資集中鉅額進出，進而出手進場調節，楊金龍指出，基本上央行對外匯有賣也有買，因此金額是平衡的，除了今年9月，還有5月賣、6月買央行遇到外資季節性、不規則、鉅額、集中進出時都會出手，楊金龍也強調，匯率政策靠供需決定，不會做「透過升值保護某種產業」這種行動，也不會阻升不阻貶

請繼續往下閱讀...

針對9月份外資匯入，立委詢問這些外資目的是否為投資，楊金龍表示，外資在8月份賣超且匯出，9月是8月的資金出去又回來，基本上是有進有回，但外資因進進出出頻繁、不容易掌握，而且又鉅額、集中，這也讓央行管理匯市有困難。

此外，楊金龍表示，穩定匯率除了買賣匯之外，還有大額通報制度，如果金額很大要進來央行會先了解，希望可以金額分散，也希望企業在外匯市場不要做投機。

歐美國家還有降息可能，美國還有至少一次降息，歐元區9月調降利率到-0.5，市場目前也沒有說歐元區持續降息的消息。而在台灣利率方面，楊金龍表示，台灣到目前為止也沒有市場所謂的「預防性降息」操作，目前利率還是適中，市場也維持適度寬鬆

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