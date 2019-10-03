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南方澳斷橋...林佳龍下令嚴查歷年檢修疏失！網打氣：部長要查到底

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌搜救現場第二日，林佳龍說明回應。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌搜救現場第2日，林佳龍說明回應。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者周姈姈／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂崩塌，最後1名菲籍漁工找到了！而交通部長林佳龍在還沒找到之前於臉書貼文指出，百位移工點燃蠟燭，在現場為朋友祈福，搜救作業仍不間斷進行，將追查歷年來涉有疏失的人員，咎責絕不寬貸，此文一出後有將近萬人按讚，不少網友留言表示肯定！

林佳龍貼文提及「橋梁有安全疑慮為何未能掌握？」，他說，經過交通部專案小組查明，權管的航港局和港務公司過去21年「未曾主動」對南方澳大橋進行檢測，恐怕必須負最大責任。

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林佳龍表示，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，符合規定只是最低要求。因為檢修不確實，造成橋樑不安全，必須負責。

▲▼南方澳外籍移工親友到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳外籍移工親友昨(2)日到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

即使參考宜蘭縣政府2016年委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待專家、檢方及運安會調查釐清，但既然已發生這麼嚴重的事故，林佳龍指出，「航港局及港務公司難辭其咎。」

另外，林佳龍提及，「據統計，除了南方澳大橋外，全台港區仍有16座橋樑，我已經要求港務公司等相關單位，最快速度交出所有檢測和修護紀錄。因攸關人民生命財產，我也同步要求，在年底前完成全面檢測，並且提出補強計畫；在此之前也應評估臨時措施，若有安全疑慮，不排除封橋。」林佳龍也強調，事故調查和咎責將與搜救持續進行，接著將追查歷年來涉有疏失的人員，咎責絕不寬貸。

林佳龍這則臉書貼文吸引將近萬人按讚，不少網友在底下留言肯定「值得肯定的救災速度，感謝軍警消及所有救災人員」、「辛苦團隊！謝謝交通部長林佳龍以及所有救難人員不眠不休的搜尋！願一切平安渡過」、「說好的喔，要查到底」、「龍部長，您辛苦了，謝謝您，也請保重身體」

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