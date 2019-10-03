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新任環委挨轟沒現勘就審查「二林精機案」　環評決議補正再審

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▲▼環保署召開環評審查爭議12年的「二林精密機械產業園區」案。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署召開環評審查爭議12年的「二林精密機械產業園區」案。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（3日 ）上午召開環評審查爭議12年的「二林精密機械產業園區」案，彰化縣長王惠美親自出席盼闖關，環保團體、地方鄉親到場表達正反意見，其中，環團質疑新任環評委員沒現勘就審查，經一連串問題討論，最後決議補正再審。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352.82公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。該案歷經彰化縣3任縣長、機械公會3任理事長，王惠美上任後力推通過，今年初初審卻遭疑「沒必要開發」，讓專案小組做出再送環評大會討論決議，一路波折不停，3月環評大會又遭退回專案小組，今天已是第4 次初審。

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▲▼彰化「二林精密機械產業園區」環保署審查,王惠美,環保團體抗議二林精機。（圖／記者許展溢攝）

▲環團點出該案7大錯誤。（圖／記者許展溢攝）

精機園區計畫引進精密機械元件、零組件等產業，只是開發地卻是「農業用地」，加上彰化縣政府提出希望此開發案和中科二林有上、下游產業鏈關係。環團認為，該案早在今年1月22日專案小組第 2 次初審會議，就決議認定不應開發，理由是「本案就生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能導致顯著不利之影響，本案開發位處台灣糖業股份有限公司萬興農場，涉及該公司自辦農地重劃土地，建議認定本案不應開發」。

環團怒批，環保署長張子敬沒擔當，今年3月27日第351次環評大會內部討論指出擔心步上福海離岸風力發電遭否決後，業者提告向行政院訴願成功，最終讓本案退回小組續審，直到今天讓8月1日才上任的新環委審查。離譜的是，本屆委員沒有一個現勘過，若環評審查通過，就足以證明都是政治操作的瞎扯審查。

▲▼彰化「二林精密機械產業園區」環保署審查,王惠美,環保團體抗議二林精機。（圖／記者許展溢攝）

▲王惠美到場盼該案通過。（圖／記者許展溢攝）

今會前會中王惠美都強調此案對彰化人的重要性，已有331家廠商願意進駐，鄉親多年來等著讓年輕人能回家上班，向中央喊話彰化人的事自己決定。多位鄉親及民代發言一致認為，精機園區對彰化確實有必要性。

部分環委質疑園區配置規劃和再生水利用的說明，要開發單位別呼嚨。最後環委提到，當初退回專案小組，就是滯洪池和再生水沒有很完整交代，最後經2個多小時討論，決議「補正再審」，今年底前送專案小組再審，並補充依區域滯洪、排水、地表逕流、土壤液化潛勢等評估結果檢討滯洪池設計的容量的正確性。

開發單位也要評估增加園區綠地、評估降低再生水重金屬砷、鉻排放濃度可行性，並補充利用於澆灌對土壤及地下水的重金屬累積效應，提出預防減輕措施，和補充鳥類秋冬生態調查資料，開發單位也應承諾所有保育措施應在施工前完成等意見。另外，對於環團質疑新任環委都沒現勘就審查，主席最後也提出下次開會前，在鳥類活躍的10月辦一次現勘，希望能參加的委員就參加。

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