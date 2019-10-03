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快訊／蔡英文證實拚連任決戰100天　選戰已有「3大主軸」

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記者陶本和／台北報導

2020大選於3日正式進入百日倒數，《ETtoday新聞雲》報導指出，接下來民進黨選戰有「三大主軸」。總統蔡英文3日受訪時證實，分別為：國政優先、成績呈現，以及未來4年目標與願景。

《ETtoday新聞雲》報導「決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」　競總整合大選、黨中央主責立委」一文指出，蔡英文接下來的選戰主軸可分為三大方向：首先，為「國政優先」，在過去的這段期間，大陸在印太地區的勢力擴張，造成區域間各種壓力，同時美中貿易戰、香港議題，局勢相對不穩定，所以在此內外環境下，整體還是以鞏固外部局勢，將重心放在國政。

其次，選務人士表示，執政過去這四年來，必須將「成績呈現」，包括2016年選前的政策承諾，年金改革、稅改、長照政策、幼托等，都有相當程度的成果；另一方面，還有國防國機國造、潛艦國造、台商回流等改善經濟環境的成績，從過去四小龍之末，到第二季成為四小龍頭等，都必須把成績攤開來給國人。

最後，選務人士指出，蔡英文除了國政與繳成績單外，更重要的是，接下來會花一些時間，談及下一個4年，包括總體目標、願景。

對於接下來選戰的方向，蔡英文3日上午出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」後，接受媒體訪問時證實，就是上述三個方向。她表示，現任總統還有很多國政，還是以「國政優先」，而這段期間也會強化政策跟政績，同時也會提出未來的願景。

▲▼蔡英文出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」。（圖／記者李毓康攝）

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