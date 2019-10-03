「不要怕，我們都會陪你」油罐車司機4日開刀　護理師女兒還原墜橋經過

記者邱中岳／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生斷橋事件，正好經過橋面的1名張姓油罐車司機雖然加速，但仍隨著塌陷橋梁墜落地面，緊急送往女兒任職的博愛醫院救治，預計在4日進行手術，而張女3日也向各界的關心表達感謝之意。

▲油罐車隨斷橋墜落，造成張姓司機重傷，女兒（右1）得知後到醫院照料父親傷勢。（圖／羅東博愛醫院提供）

張姓油罐車司機的女兒表示，當時父親開車經過跨海大橋，發現後面怪怪的直覺加速前進，橋斷裂時雖然車頭過去了，但因後面太重反被拉下去，最後由現場民眾以及救難人員送往醫院。

而張姓油罐車司機有中度氣胸、血胸等情況，左腎臟、脾臟當場破裂出血，就連骨盆左大腿也骨折，臉部也出現撕裂傷，傷勢相當嚴重，目前仍在博愛醫院加護病房觀察。

▲張女3日也透過醫院謝謝外界對於父親的關心。（圖／羅東博愛醫院提供）

擔任護理師張女正好在博愛醫院任職，她回憶當時正巧與醫師前往探視病人，最後一個病人就在橋的附近，聽到路上不斷有消防車、救護車不斷呼嘯而過，但此時卻聽到自己的手機響了。

張女指出，當時以為母親的來電是要關心自己，但是卻是打來說，「斷橋上的油罐車好像是爸爸開的」，當時張女也透過醫師幫忙聯繫父親送往的醫院，「當下只想把工作做完到醫院找爸爸。」

張女說，第一眼看到躺在病榻的爸爸時，甚麼話都沒說，「他是有一個有煩惱、壓力都不會說出口的人，堅強面對生活中的一切困難」，她也堅強的對父親說，「不要怕，我們都會陪你。」

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