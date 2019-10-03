「爺爺便祕要按摩」　色牧師逼女大生摸下體…按這裡效果好

▲女大生到福音團契實習，被迫幫色牧師按摩下體解便秘。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

曾在校園福音團契擔任牧師的饒姓男子，2016年間以年紀大、有便祕等理由，要求到團契實習的女大生為他「按摩肚肚和下面」，還輕挑傳LINE「讓爺爺抱抱親親，這樣爺爺才會快樂長壽」、「要光溜溜地抱著妳睡」，女大生忍無可忍提告，法院日前已判饒男賠償60萬元確定，台北地檢署認定饒男權勢猥褻罪，3日向法院聲請簡易判決。

▲牧師聲稱聽人家說按摩可以解決嚴重便秘問題。（示意圖／pixabay）

依據台北地院判決，被害女大生在2016年間到這個校園團契實習，實習老師就是團契中人稱「爺爺」的饒姓牧師，但饒男多次以年紀大、身體不適為由，要求女大生到家中幫他按摩，趁機偷親、擁抱女大生。

饒男還多次傳送情色訊息「爺爺真疼愛你的不得了，抱著妳、親著妳入眠好嗎」、「妳現在就已經長大了，可要天天孝順爺爺，也就是幫爺爺按摩，讓爺爺抱抱親親，這樣爺爺才會快樂長壽」、「爺爺要睡了，是要光溜溜地抱著妳睡」。

▲檢察官認定牧師利用指導實習的權勢對女大生性騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

女大生為了實習成績隱忍很久，但2016年9、10月間，饒男3度脫下褲子暴露下體，強迫她用手按摩隱私部位，她再也忍不住而向團契申訴，饒男因此被團契免除職權。

饒男辯稱長期受便秘困擾，有人告訴他按摩有助排便，在團契內也有其他人曾協助按摩，而他平常穿寬鬆褲子，有時不小心褲子滑下去而露出下體，否認性騷擾女大生。但台北地院4月間已認定饒男對女大生性騷擾，判賠60萬元，因未上訴已確定；偵辦刑事案件的台北地檢署也依強制猥褻罪嫌，起訴饒男。

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