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Siri大進化！將iPhone訊息透過AirPods以「某某說...」開場再朗讀　可望在iOS 13.2推出

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▲▼AirPods。（圖／達志影像／美聯社）

▲當iPhone與AirPods連接時，用戶可透過OS 13中的新功能，讓Siri閱讀及回覆通訊軟體的訊息。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果於WWDC 2019上為Siri帶來不少更新功能，並承諾將在iOS 13更新上呈現，其中一項便是讓Siri能透過AirPods聽取及回覆通訊軟體的訊息。雖然該功能曾出現在iOS 13的測試版中，但正式版上卻並未出現，而隨後的iOS 13.1也未添增此新功能，不過卻在稍早發布的iOS 13.2開發者測試版中再度出現了。

據科技網站9to5Mac報導，由於蘋果急於在iPhone 11系列新機上市前推出iOS 13系統更新，因此將原先承諾於iOS 13更新中添增的「用Siri發布及讀取通訊軟體訊息」功能推遲至「今年晚些時候」發布。而稍早外媒發現，該功能再度出現於iOS 13.2開發者測試版中。

從測試版本中可得知，當iPhone與AirPods連接時，用戶可透過此新功能聽取及回覆通訊軟體的訊息，而無須再說「嘿Siri」喚醒Siri。當訊息傳進手機時，Siri會以「某某說...」作為開頭並朗讀訊息，用戶可以語音讓Siri回覆訊息，Siri會以文字記錄內容，並在發送前閱讀一次訊息內容進行確認，整個過程中用戶都無須看著手機或Apple Watch。

值得一提的是，該功能除了支援蘋果原生的「訊息」應用程式外，也支援第三方應用程式。據外電說法，此功能在初始設定中是關閉的，用戶可透過設定開啟。

雖然此功能可以支援第三方通訊軟體，但它僅可使用搭載H1晶片的AirPods耳機，也就是二代AirPods，或「部分Beats耳機」，猜測應是同樣搭載H1晶片的Powerbeats Pro耳機，且無法與第三方藍牙耳機並用。

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