國外旅客減68%、國內旅客減30%　故宮盼今年南院參觀人數破百萬

▲故宮院長吳密察期盼，今年故宮南院入館人次要破100萬。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

故宮南院2015年開館，但因地理位置等關係，進館人數年年下降，鴻海董事長郭台銘日前也指出故宮南院就像蚊子館。立法院教育與文化委員會今（3日）邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況並備詢，不少立委質疑南院參館人數問題。對此，吳密察則很有信心的指出，期盼今年南院的參觀人數可破100萬。

根據故宮統計，故宮南院2016年參觀人數147萬7186人，2017年99萬1666人，2018年76萬3053人，2019年到9月有79萬6651人。

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▲立委質疑南院參館人數年年下滑問題。（圖／記者崔至雲攝）

針對南院參館人數，立法委員蘇巧慧先讚賞南院導客策略，她表示南院暑假辦了很多活動，雖然南院把戶外活動的參觀人數也算進總人數中，但看似參與戶外活動的旅客也有進館內參觀，似乎這樣的策略是奏效的，但也提醒吳密察，未來南院所辦的活動要保有故宮特色，並抓緊南院招牌。

立法委員林奕華也表示，根據數據統計，故宮南、北院參觀人數都在下降中，除了陸客影響外，也應該要把其他的遊客引進來，以南院為例，南院無法吸引觀光客，舉辦的活動也與觀光連結性不高，要求南院要針對入園園數加強思考，並要跟世界的博物館競爭。

▲柯志恩也說，近年故宮參觀人數雖然增加，但收入卻減少了。（圖／記者崔至雲攝）

立法委員蔣乃辛指出，根據故宮員工提給他的資料，近年北院國外旅客下降了11%、國內衰退30%；南院國旅客衰退68%、國內旅客衰退30%，他問到，新故宮計畫原本是要預計每年成長3%的觀光客，這個數字是怎麼算出來的？是不是隨便寫的？日前的計畫也指出未來將花81億，可以增加到26萬人，是不是也是假的？

立法委員柯志恩也說，南北院參觀人數108年480萬人，109年492萬人；但108年門票及院區場地收入10億9974萬，109年為9億6000萬，參觀人數增加，收入卻減少了。

吳密察回應，故宮南院要先讓人潮進園，再讓遊客進館，再進一步上樓去看展覽，是有階段性規，雖然故宮員工認為南院的參觀人數會突破90萬人，但他身為院長，要加碼希望能突破100萬人次。

