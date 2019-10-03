蘋果西打製造商股東會再度流會　最大股東缺席出席率僅0.63%

▲蘋果西打製造商大飲公司今（3）日再度召開股東常會，在股東出席率僅0.63％下，經主席公告流會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司今（3）日上午11時召開股東常會，因最大股東、大飲前總經理孫幼英因涉嫌違反證交法被羈押而無法出席，在股東出席率僅0.63％下，經主席公告流會。

大飲表示，財報經董事會承認後已呈報主管機關，並由金管會進行實審，公司則按原訂計劃，今天召開股東會進行財報承認，希望盡快讓公司營運回到正常軌道。

請繼續往下閱讀...

▲蘋果西打製造商大飲公司今（3）日再度召開股東常會，現場謝絕媒體採訪、門禁森嚴，大批媒體守候在會場外。（圖／記者林淑慧攝）

依據會計師查核報告，大飲主要製造並銷售蘋果汽水、芭樂汁及礦泉水等產品，其存貨因市場推陳出新、快速變遷，且易受到消費者喜新厭舊等情感面影響，產生存貨跌價損失或過時陳舊的風險較高，因此會計師將備抵存貨跌價損失的評估，列為去年度財報的關鍵查核事項之一。

依據大飲財報，截至2018年12月31日為止，大飲公司的存貨及備抵存貨跌價損失餘額，分別為新台幣3774.9萬元及464萬元。

▲大飲公司今（3）日再度召開股東常會，小股東拖著行李箱報到，口中說著：「要來看看公司發生什麼事。」（圖／記者林淑慧攝）

大飲公司今年第一季合併營收為 1.32 億元，稅後虧損 925.6 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.16 元；第二季合併營收為9360 萬元，稅後虧損 達1373.4 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.24 元。累計今年度上半年，大飲每股稅後純益（EPS）虧損達 0.41 元。