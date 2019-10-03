快訊／蔡英文要求：徹查南方澳大橋事件　證據保存、不得袒護

記者陶本和／台北報導

針對宜蘭南方澳跨海大橋坍塌事件，總統蔡英文3日重申，已要求交通部徹底調查，證據必須保存，也不得袒護，讓應該要負責任的都要負責。

針對本次事件，蔡英文在1日晚間下達5個指令，並且透過臉書宣達內容，第一是「救災第一」，請國軍、警消、交通部、衛福部及各相關單位動員最大力量，全力協助宜蘭縣政府，加速人員搜救作業。也要全力救治傷患，慰問部分則以最大限度從優辦理。

蔡英文說，第二，要做漁民最大後盾，針對漁船進出作業受到影響，請交通部盡快排除障礙、清理航道，漁民朋友因為事故造成的作業損失，也請農委會依照實際狀況和相關規定，從優進行補償。第三是進行完整事故調查，針對事故發生原因，交通部及相關單位將進行完整調查，務必找出真實原因，任何單位都不能迴避應有責任。

蔡英文指出，第四是進行老舊橋梁檢測，要求相關單位協助地方政府，進行全國老舊橋梁檢測，確保安全無虞。第五則是要協助外籍漁工，受傷的外籍漁工，會請外交部儘快與該國駐台代表聯絡，也請漁業署、勞動部給予外籍漁工完整的協助，包括家屬來台事宜。

蔡英文3日接受媒體受訪時表示，在南方澳的工作，今天已經把航道打開，讓漁船離港，這過程中感謝國軍、海巡還有很多同仁投入，他們很辛苦也表達感謝。

在橋樑體檢方面，蔡英文重申，已經要求交通部對此事件進行徹底調查，證據要保存，讓後續運安會、檢調單位可以順進行，也要求相關單位配合，這件事務必要釐清，同時也不會袒護，應該要負責任的都要負責。

蔡英文強調，全台灣的老舊橋樑檢測，前天下午也已經提到，要求相關單位在最短時間內提計畫，同時進行檢測，而需要特別在短時間內補強的，應該要以最快速度補強。

▲蔡英文出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些...



► 南方澳大橋維修未列鋼索鏽蝕 黃國昌：花近千萬在「換燈」

► 用最快速度重建「南方澳大橋」 林佳龍：最慢3年內完工啟用

► 南方澳大橋坍塌 郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

南方澳大橋相關新聞...

► 南方澳大橋完整檢測報告曝光！ 肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入

► 南方澳罹難漁工農委會給5萬慰問金 漁船損失補助方案最快今出爐

► 坍塌究責！宜蘭縣政府強調「屬航港局權責」：未委託縣府檢測

►超越藍綠，就靠她了