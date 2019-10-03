Apple歸還用戶選擇權！iMessage等蘋果應用程式不再優先預設　可自選愛用的第三方App

▲蘋果計劃今年稍晚推出軟體更新，讓蘋果用戶使用Siri時，可以選擇自己愛用的第三方應用程式，而非優先使用iMessage。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

蘋果2日證實，計劃在今年對iOS系統進行更新後，將鬆綁對第三方應用程式開發商的限制，允許用戶透過語音助理Siri選用他們喜歡的任何應用程式，而非優先使用蘋果自家的iMessage。此一新制也是回應外界質疑Siri打壓其他軟體競爭。

蘋果計劃允許第三方應用程序，取代自家的即時通訊服務Messages或其他應用程式。以目前情況來說，當iPhone用戶要求Siri打電話或傳訊息給朋友時，系統會預設使用蘋果的iMessage提供服務；如果用戶想使用WhatsApp或Skype，必須明確對Siri講出這些App的名稱。

但新的iOS系統更新後，Siri會把消費者常用的通訊App設為預設程式。如果iPhone用戶經常透過WhatsApp傳訊息，則Siri將自動啟動WhatsApp，而不是iMessage。

蘋果也在一份聲明中提到：「蘋果提供的用戶體驗只能通過硬體、軟體和服務整合的方式實現。隨著每一代iPhone的推出，我們都為用戶提供了先進的內建功能，提供了一些預設應用程式，旨在實現卓越的性能、更長的電池壽命、無縫整合、以及領先業界的安全和隱私保護。」