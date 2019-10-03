快訊／深感痛苦慚愧！蘇貞昌提5大方向進行總體檢、救助作業

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午9時30分發生嚴重崩塌，警消人員搜索多日後，終於在3日發現第6具遺體，受困船隻內的失聯漁工全數找到。行政院長蘇貞昌對此表達遺憾、痛苦和慚愧，稍早在院會中針對這起事故提出5大方向進行總體檢、慰問作業。

蘇貞昌表示，對宜蘭南方澳大橋斷裂造成相關人員傷亡，特別是本次的受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，「我深感遺憾、痛苦及慚愧。我要代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。」

蘇貞昌說，「我因為在立法院答覆立委質詢，第一時間陳副院長代表我趕到現場，並與已趕赴現場的交通部長、內政部長，他們第一時間都在現場關心及督導，甚至副院長到深夜1點半，內政部長到深夜3點、交通部長都到深夜3點半，接著在7點又回到現場，不眠不休，我也表示肯定。同時也要感謝中央、地方及民間協力參與救災工作的每一個人。」

針對這起事故，蘇貞昌提出五大方向進行相關作業。包含傷亡者慰、救助，以及恢復港區作業，還有漁民商家補償（助）、事故調查、橋梁重建及總體檢等。

傷亡者慰、救助方面，針對罹難的外藉漁工，蘇貞昌請勞動部統籌、外交部及內政部全力協助，建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來臺安排等事宜進行相關協處；傷者部分，請有關單位給予最好的醫療救治與生活援助，相關救助補償事宜也請交通部從優辦理。本事件所涉保險理賠事宜，亦請金管會提供協助。

對於恢復港區作業部分，蘇貞昌指出，第一點因橋體斷落阻斷漁船進出，請國防部、交通部等有關單位在今日內清出臨時航道、設置水道警示標誌，在完成適航測試後即開放通行，讓漁船能夠儘速恢復漁作。在橋體完全拆除前，並應派員進行航道進出指揮。第二點交通部已提供蘇澳港10~13號碼頭，作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭，請周知漁會及漁民。

蘇貞昌提到，第三點是後續為迅速清理斷橋殘骸的作業，將有重機具及大型車輛進出現場，港區船家店家人員、貨物的進出安全維護甚為重要，必須妥善疏導；另在新橋重建完成前，原本港區環狀進出路網僅剩單一動線，港區道路聯通外圍主要道路的短中長期交通維持計畫，都請交通部及宜蘭縣政府詳為規劃，並與當地漁會及商圈協會妥為溝通。

對於漁民商家補償，蘇貞昌指示，除了立即展開斷橋清理及復原工作外，漁民收益與港區店家權益如有因此受到損害的，政府也都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低，此部分後續請吳澤成政委協調，由交通部儘速提出。

事故調查上，蘇貞昌說，為提升整體運輸系統安全，請運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

最後，針對橋梁重建及總體檢，蘇貞昌說明，南方澳是台灣重要的觀光漁港，一定要讓港區恢復完善的交通，因此請交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規劃、設計及發包作業，相關工程採購程序，請工程會提供必要協助，務必用最短的時間來完成重建。

蘇貞昌進一步指示，請交通部針對轄管橋梁之檢測範圍、頻率等制度進行通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，並應立刻進行補強作業。至於非屬交通部轄管之橋梁，亦請工程會儘速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施，以確實保障國人安全。

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