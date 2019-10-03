絞勒女友15分鐘再切7塊分屍餵狗　法官認吳茂騰手段兇殘仍判免死

▲台南地院行政庭長林福來說明吳茂騰案合議庭判決理由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

男子吳茂騰勒斃同居張姓女子，分屍裝袋棄置生產路草叢內，台南地院合議庭認為吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部，確認被害人死亡，並將被害人肢解棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食，可認被告性格偏差，自私自利，且行兇手段殘忍，以殺人罪等判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院合議庭判決吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又損壞、遺棄屍體，處有期徒刑3年6月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，犯罪事實包括兩部分：第一、吳男與被害人張女於2019年1月8日晚上10時在同居處客廳，發生口角及扭打，吳男將張女壓制到主臥室床上，用其左手肘到左手臂處施力，自後方用力環繞、勒住張女頸部達15分鐘，導致張女舌骨骨折引發窒息死亡。

第二部分，被告為免犯行曝光，於次日先購買大型黑色塑膠袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，在浴室內以ㄇ型鋸肢解張女遺體為7部分，裝入2只黑色大垃圾袋後，於該日深夜將2袋屍塊棄置巴克禮公園附近草叢。

吳男在審訊時對犯罪事實，大多坦承不諱，僅爭執在其勒絞時間約3至5分鐘，應屬殺人之不確定故意，被害人舌骨斷裂可能係分解屍體時，不慎按壓到。然依法醫師證述，從後絞勒並造成舌骨骨折，需施以相當之力道且壓制15分鐘以上，另分解屍體沒有按壓舌骨必要，吳男所辯不可採取。再由吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部2圈，確認被害人死亡，顯見被告非僅消極容忍被害人死亡結果之發生。

合議庭法官認為吳男所犯係殺人罪及毀損、遺棄屍體罪，吳男受有良好教育，有正當職業，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因被害人不願順從其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，並將被害人絞勒長達15分鐘以上，甚至將被害人肢解，棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認被告性格偏差，自私自利，且行兇手段殘忍，對社會治安及家屬造成至為嚴重之傷害，然因被告並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕之必要，就殺人部分，量處無期徒刑。

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