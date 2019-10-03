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地表最強娃娃臉！這小學老師「超稚嫩」　真實年齡曝光驚呆眾人

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者施怡妏／綜合報導

菲律賓22歲的小學男老師伊恩，天生長了一張「凍齡童臉」，在他的臉上看不出歲月的痕跡，不僅是外貌，連聲音都保有男孩稚嫩的嗓音，常被人誤認為是小孩子，學生的家長看見他，都很難相信他竟然是自己孩子的老師。

根據《odditycentral》報導，伊恩.弗朗西斯.曼加（Ian Francis Manga）是菲律賓布拉幹省聖何塞.德爾.蒙特（San Jose Del Monte）的小學老師，在青春期時，其他男孩子已經留著鬍鬚開始變聲，他卻一點變化都沒有，身高維持在162公分，看上去就像個十幾歲的小男孩。

▲▼菲律賓童顏小學老師。（圖／翻攝自Facebook／Ian Francis Manga）

▲伊恩天生就有一張童顏的面孔，22歲的他看起來就像是小男孩。（圖／翻攝自Facebook／Ian Francis Manga）

伊恩認為自己從小身體不好，吃過不少藥，可能因此造成生長遲緩，但他卻沒有因為外表而遭到同儕的霸凌，性格開朗的他，在學校人緣一直都很不錯。偶爾會遇到一些嘲笑他的人，對於那些傷人的話伊恩選擇無視，他在內心告訴自己，「要更加努力，憑著自己的本事成為受人尊重的人。」

畢業後憑著自己的努力，通過教師資格考試成為一名小學老師。起初進學校不少老師誤以為他是學生，不讓他進入教室、辦公室，也有學生家長看到伊恩的長相，質疑他的教學能力，伊恩開始改變穿著，試著穿寬鬆的衣服和皮鞋，讓自己看起來像個成年人。伊恩表示，「對於我的學生來說，我就像一個大哥哥，可以和他們玩在一起。」

學校老師給了他一個可愛的暱稱「娃娃臉老師」，校方表示，很高興學校能擁有這麼優秀的人才，「伊恩很適合這份工作，他很疼愛他的學生」。

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