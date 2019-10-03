加速衝刺5G　中華電展示「5G試驗與培訓場域」

▲蔡英文出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」，並指出，最期待的5G應用是自駕車。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電昨（2）日下午才赴通傳會（NCC）完成5G頻譜競標遞件，今日打鐵趁熱，在中華電信學院展示「5G試驗與培訓場域」，以及中華電信自主研發的「5G智慧邊緣化資料中心」，以大頻寬與低延遲無限傳輸環境，展示出與國內生態系夥伴發展的5G智慧應用。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信在5G的投入各項資源不遺餘力，並在中華電信學院園區當中5G通訊環境，為的就是要能與合作夥伴利用環境，驗證5G的創新應用。

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在「5G試驗與培訓場域」中，中華電信本次展示出了智慧駕駛、自駕車、車聯網的應用，希望未來能作為災害防治救援，如智慧交通、智慧救援的環境當中。謝繼茂認為，透過中華電所打造的5G試驗與培訓場域，未來將有利於人工智慧、物聯網的發展，並加速5G人才的培養。

據了解，今日的展示成果，是聯合了勤崴、宏碁、雷虎、萬物聯網智慧科技、西伯、巧立、台灣藝術大學、台灣大學，以及中華電信5G新創加速團隊。

而在今日的活動當中，中華電信也特別邀請到了總統蔡英文親臨現場體驗展示，而在經過一連串的5G應用體驗後，蔡英文指出，自己目前最期待的5G應用服務就是自駕車，因為坐上車後的感覺相當不錯。

蔡英文表示，這次的活動中坐上自駕車的感受，與一兩個月前在虎頭山創新園區坐的自駕車感受不一樣，這次不但可以用App一鍵叫車，且這次的自駕車還可與紅綠燈連動通訊，整體感覺還不錯；希望未來台灣的自駕車技術可以繼續往前走，讓生活更加便利。