　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尋妻不著殺2無辜　沈文賓道歉無用更四審再遭判死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼三峽恩主公醫院雙屍命案，主嫌沈文賓（黑衣者）在遭判死，另名兇手沈文夏（白衣者），也遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

▲三峽恩主公醫院雙屍命案，主嫌沈文賓（黑衣者）在遭判死，另名兇手沈文夏（白衣者），也遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子沈文賓，2012年間為了查問逃家妻子的下落，竟夥同弟弟沈文夏，到宜蘭押走妻舅的女友與鄰居，將兩人拷問後溺殺，並棄屍三峽恩主公醫院停車場。沈文賓5次遭判處死刑，並多次對著鏡頭道歉，但高等法院的更四審3日仍認定他犯殺人罪、有與世隔絕必要，再度判處死刑，另外沈文夏也被以幫助殺人罪，判刑19年。可上訴。

本案發生於2012年12月間，37歲的沈文賓因為長期虐打妻子，妻子逃家，沈文賓帶著同父異母的弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭到張姓妻子哥哥經營的檳榔攤，持槍押走潘女和鄰居呂姓男子，一同上車帶路找尋妻子。雙方在車上發生激烈口角，沈氏兄弟在桃園大溪山區將2人拖至一處灌溉溝渠將2人溺殺，而後將遺體載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

案發後震驚社會，檢警循線逮捕兩兄弟，並提起公訴。而歷審法院審理後，均認為沈文賓惡行重大，犯後毫無悔意，無教化可能，全都判處死刑。至於沈文夏的部分，一審二審更一審的三個合議庭，認為他的惡性較沈文賓為輕，因此判處無期徒刑；更二審認為他惡性有別於沈文賓，所以改判14年，但更三審又改判無期徒刑。

全案經最高法院撤銷發回，由高院進行更四審，沈文賓在案件審理被提訊時，只要看到記者的鏡頭，都會停下腳步，對著鏡頭道歉，請求原諒。不過全案於3日宣判，更四審法院仍認定沈文賓犯殺人罪，惡性重大且無教化可能性，有與世隔絕之必要，再度判處死刑。

至於沈文夏雖然未動手殺害死者，母親也為他賠償200萬元，但更四審法院認為，沈文夏的行為助長沈文賓的殺人犯意，沈文賓才會殘忍殺害2人，因此更四審認為他犯幫助殺人罪，改判有期徒刑19年。可上訴。

ET快訊
快訊／頑童小春離婚！　呆寶靜：目前我不想看他過得太好
絞勒女友15分鐘再切7塊餵狗　法官判吳茂騰免死原因曝光
台中惡火工廠「整棟是大違建」　盧秀燕怒：將強力查緝危險場所
快訊／最後一名失聯漁工遺體找到了！南方澳大橋崩塌釀6死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尋妻未果溺殺無辜...恩主公雙屍案　沈文賓死刑、沈文夏14年

「不要怕，我們都會陪你」油罐車司機4日開刀　護理師女兒還原墜橋經過

婦搭淡水渡輪回八里　突掉進一米深維修孔！右小腿撕裂送醫

墾丁潛水意外2名陸客仍失蹤　船長：他們可能遇到「洗衣機流」

大雅惡火2消死／台中市府：2廠房屬整棟違建　盧秀燕震怒

白沙屯無名屍特徵公布　以車找人…「網友夫妻」被帶回

半裸和小王開房間被抓姦　人妻說沒做：剛洗完澡把內衣褲放旁邊

聽說蒜頭可殺菌「塗完下面再塗後面」　毒蟲怒控戒治所室友性侵

出身「警消家庭」卻命喪火窟...謝警妻懷雙胞胎崩潰認屍！張消防員哥悲痛低頭

台大高材生誤闖配電室觸電燒成焦屍　二審獲賠409萬

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

癱瘓狗媽「拖下半身」躲貨櫃屋底 他滿身泥撈5奶狗：以後讓我照顧

「不要怕，我們都會陪你」油罐車司機4日開刀　護理師女兒還原墜橋經過

婦搭淡水渡輪回八里　突掉進一米深維修孔！右小腿撕裂送醫

墾丁潛水意外2名陸客仍失蹤　船長：他們可能遇到「洗衣機流」

大雅惡火2消死／台中市府：2廠房屬整棟違建　盧秀燕震怒

白沙屯無名屍特徵公布　以車找人…「網友夫妻」被帶回

半裸和小王開房間被抓姦　人妻說沒做：剛洗完澡把內衣褲放旁邊

聽說蒜頭可殺菌「塗完下面再塗後面」　毒蟲怒控戒治所室友性侵

出身「警消家庭」卻命喪火窟...謝警妻懷雙胞胎崩潰認屍！張消防員哥悲痛低頭

台大高材生誤闖配電室觸電燒成焦屍　二審獲賠409萬

大雅2消死／等嘸雙胞胎女兒出生　謝志雄任特搜隊教官竟殉火場

葉宜津提成立橋梁局！地方2萬1座橋梁「全是不定時炸彈」

服儀解禁是假的！　80.9%高中生服儀違規遭罰靜坐、勞動、體罰

世田賽／艾雪史密斯200M奪金　英國女子第一人

失言還是斷章取義？柯文哲「擦槍走火說」全文看這裡

被拖到草叢輪性侵？印尼寡婦指控遭翻盤　真相「吸毒後榨乾8男」完勝比YA

中華電子公司拚自駕車方案外銷　勤崴：明年驗證、預計三年內輸出

「不要怕，我們都會陪你」油罐車司機4日開刀　護理師女兒還原墜橋經過

「上學遲到25分鐘」被罰跑操場　14歲少年跑第2圈暈倒亡

相親認識奇葩男！她提分手竟收「4萬元交往開銷單」逼吐錢：連零食費也要…

9月北台新案市場假回春！來人、成交組數2項指標下降　

社會熱門新聞

台中勇消「父親節才公布喜訊」　..

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高..

即／台中2消防隊員困火場罹難

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視..

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血..

台中2消防隊員困火場失聯5小時..

台中勇消妻懷雙胞胎　困火場殉職..

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺..

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟..

目睹橋斷倒車逃死…船長上岸拜媽..

台中鐵皮廠爆炸大火　2消防隊員..

即／最後一名失聯漁工找到了！南..

「喜歡水裡抱著妳」同校師偷情遭..

小吃店挺警察　「穿制服」打9折..

更多熱門

相關新聞

何韻詩潑漆案　二嫌交保抗告駁回

香港歌手何韻詩在9月29日的反送中大遊行中，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，警方迅速將50多歲的胡姓、梁姓嫌犯逮捕，台北地檢署複訊後，對2人聲請羈押，但法院認無羈押必要，改裁定20萬元與10萬元交保。檢方抗告，高等法院審理後，採信一審見解，駁回檢方抗告。

懷孕8周後禁墮胎　不符現況需求

賴素如遭爆關說　更審判免賠

張淑晶犯多罪　定應執行刑期9月

涉運毒再判無罪！林進龍盼還其清白

關鍵字：

法律人權沈文賓殺人沈文夏三峽復合前妻恩主公醫院死刑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

即／台中2消防隊員困火場罹難

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視圈很有名

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

6小時賺7500元！他曝「做土水」辛酸

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面