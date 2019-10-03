尋妻不著殺2無辜　沈文賓道歉無用更四審再遭判死

▲三峽恩主公醫院雙屍命案，主嫌沈文賓（黑衣者）在遭判死，另名兇手沈文夏（白衣者），也遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子沈文賓，2012年間為了查問逃家妻子的下落，竟夥同弟弟沈文夏，到宜蘭押走妻舅的女友與鄰居，將兩人拷問後溺殺，並棄屍三峽恩主公醫院停車場。沈文賓5次遭判處死刑，並多次對著鏡頭道歉，但高等法院的更四審3日仍認定他犯殺人罪、有與世隔絕必要，再度判處死刑，另外沈文夏也被以幫助殺人罪，判刑19年。可上訴。

本案發生於2012年12月間，37歲的沈文賓因為長期虐打妻子，妻子逃家，沈文賓帶著同父異母的弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭到張姓妻子哥哥經營的檳榔攤，持槍押走潘女和鄰居呂姓男子，一同上車帶路找尋妻子。雙方在車上發生激烈口角，沈氏兄弟在桃園大溪山區將2人拖至一處灌溉溝渠將2人溺殺，而後將遺體載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

案發後震驚社會，檢警循線逮捕兩兄弟，並提起公訴。而歷審法院審理後，均認為沈文賓惡行重大，犯後毫無悔意，無教化可能，全都判處死刑。至於沈文夏的部分，一審二審更一審的三個合議庭，認為他的惡性較沈文賓為輕，因此判處無期徒刑；更二審認為他惡性有別於沈文賓，所以改判14年，但更三審又改判無期徒刑。

全案經最高法院撤銷發回，由高院進行更四審，沈文賓在案件審理被提訊時，只要看到記者的鏡頭，都會停下腳步，對著鏡頭道歉，請求原諒。不過全案於3日宣判，更四審法院仍認定沈文賓犯殺人罪，惡性重大且無教化可能性，有與世隔絕之必要，再度判處死刑。

至於沈文夏雖然未動手殺害死者，母親也為他賠償200萬元，但更四審法院認為，沈文夏的行為助長沈文賓的殺人犯意，沈文賓才會殘忍殺害2人，因此更四審認為他犯幫助殺人罪，改判有期徒刑19年。可上訴。