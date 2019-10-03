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美國NAUTICA 2020春夏最新款行李箱　東森搶先全台獨家開賣

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東森購物領先全台通路，獨家開賣NAUTICA時尚行李箱（圖／東森購物提供）

▲美國NAUTICA 2020春夏最新款防爆拉鍊行李箱，將於今（10/3）晚間22:40在東森電視購物47頻道全台獨家開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

NAUTICA 2020春夏最新款防爆拉鍊行李箱，東森購物將於今（10/3）晚搶先全台獨家開賣，28吋與20吋兩款市價破萬元，甚至要近2萬元，東森首賣則是下殺約3折只要9,900元，且再加碼送NAUTICA運動系列Ellite收納5件組，用更划算價格就能輕鬆入手。

東森購物表示，歷時2年爭取，終獲亞洲區NAUTICA箱包總代理的肯定，獲得獨家合作搶先開賣權，率先全台通路推出獨賣款行李箱，同時也是全亞洲首款行李箱於台灣首發，為的就是提供給廣大會員優質產品。

東森購物領先全台通路，獨家開賣NAUTICA時尚行李箱（圖／東森購物提供）

東森購物領先全台通路，獨家開賣NAUTICA時尚行李箱（圖／東森購物提供）

▲潮流時尚的NAUTICA行李箱，28吋市價19,800元，20吋市價13,800元，東森首賣價僅9,900元，約市價3折。

NAUTICA 2020春夏最新款行李箱主打5大材質、8大特色，除了韌度、耐撞、耐撞、耐衝擊、緩衝提升50%，擁有高韌度PC，另包括體積超輕量、雙層防爆拉鍊、TSA國際海關密碼鎖、8顆360度加大萬向靜音輪，以及加大容量拉鍊，加大30%容量等特點，此外更內裝雙X型束帶與雙ㄇ型拉鍊立體隔層，購買即贈保固1年，堅固品質外加造型美觀。

此次東森獨賣的NAUTICA行李箱，分別有28吋、20吋兩款，紅、黃、藍3款顏色可供挑選，預計於今晚(10/3) 22:40在東森電視購物47頻道開賣，而至東森購物網購買還可再省100元，期望在NAUTICA助威下，能再注入一波買氣。

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