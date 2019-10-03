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排片量達9成！　陸三大「主旋律電影」十一票房破110億

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▲▼ 國慶電影檔,我和我的祖國,中國機長。（圖／視覺中國）

▲截至3日上午，3部主旋律電影總票房達人民幣25.32億元，折合新台幣約110億元。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸慶祝「十一國慶」期間，推出《我和我的祖國》、《攀登者》以及《中國機長》3部主旋律電影，不僅叫好又叫座，單是1日當天，截止晚上10時，3部電影的總票房已達7.9億元（人民幣，下同，約新台幣34億元）。其中《我和我的祖國》今（3）日的票房突破10億，票房佔比達49%。

▲《我和我的祖國》預告片，惠英紅、任達華出演。（圖／翻攝自微博，下同）

▲《我和我的祖國》預告片，惠英紅、任達華出演。（圖／翻攝自微博）

截至今日上午11點，上映4天的《我和我的祖國》總票房達到11.62億元（約新台幣51億元），其次是《中國機長》的8.95億元，第三是《攀登者》，票房4.81億元。該三部電影在9月30日上映時，當天的總票房就已超過6.6億元，創下大陸國慶檔期的新紀錄。不過亦有人指出，這三部電影的排片佔比過重，1日當天累計排片超過90%，今日亦佔89.9%。

有業內人士分析，該3部影片無論是成本還是陣容，都是「奔著10億以上這個級別去」，此前還沒有一個國慶檔期能夠時容納三部「10億級」以上的電影，故今年的國慶檔期的票房成績相當令人期待。

▲▼ 國慶電影檔,我和我的祖國,中國機長。（圖／視覺中國）

▲《中國機長》票房達人民幣8.95億元。（圖／視覺中國）

《我和我的祖國》由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等7位導演聯手打造，由7個故事構成，取材於多個歷史性經典瞬間，講述普通人與國家間息息相關的故事。《攀登者》講述1960年5月25日中國登山隊成功從北坡登頂珠穆朗瑪峰，完成人類首次北坡登頂珠峰的故事。

《中國機長》改編自2018年5月14日四川航空3U8633航班緊急降落的事件，以川航機長劉傳健及機上多名機組人員為原型，再現萬米高空遭遇極端險情的驚魂時刻；在生死關頭，機組的正確處置，確保機上全體人員的生命安全，創造了世界民航史上的奇蹟。

▼三部主旋律電影穩佔票房前三。（圖／翻攝自貓眼電影）

▲▼國慶檔票房。（圖／翻攝自貓眼電影）

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