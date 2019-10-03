臉書數位貨幣Libra能否在台發行　央行總裁楊金龍：持保守態度靜觀其變

▲ 臉書最近公佈Libra儲備貨幣組成比例，美元就佔了50％。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行總裁楊金龍今（3）日赴立法院財委會審查109年度營業預算並備詢，立委質詢央行對於虛擬貨幣以及Libra的看法，楊金龍表示，對於Libra要在台發行仍持保守態度。

央行對於虛擬貨幣態度一向保守，楊金龍認為，「虛擬貨幣」不能稱作是貨幣，僅為加密資產。他表示，同時具備支付媒介、計價單位、有價值儲藏功能這三個才是貨幣。

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今年央行也成立數位貨幣專案研究小組，楊金龍表示，目前電子支付透過網路世界交易買賣，支付也要透過網路，E化支付會成為主流，央行必須要面對趨勢，所以成立研究組。楊金龍進一步說明，如果將來有一天需要推行虛擬貨幣會義不容辭，但是希望達到每一個人都能使用的目標，並且也認為，現金也不會消失。

而針對臉書虛擬貨幣Libra，楊金龍表示，Libra發行要過很多關卡，目前連結美元、日圓、英鎊等多國貨幣，沒有台幣，這些國家要針對它的發行去了解它，大陸也怕Libra有資本管制的漏洞，所以也不引進。楊金融認為，在Libra還沒有決定要不要發行的時候，台灣要靜觀其變，在一年之內Libra要在台發行持保守態度。