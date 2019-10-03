雙十國慶下週登場　僑委會估5400名僑胞返台同慶

▲雙十國慶大典三軍聯合樂隊。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

下週就是雙十國慶，僑委會委員長吳新興2日表示，今年估計會有5400名海外僑胞返台參加國慶典禮相關活動，受到明年1月總統、立委選舉影響，緊接著5月還有總統就職典禮，多少會影響到今年返國的僑胞人數。

吳新興2日赴立法院外交及國防委員會，就僑務委員會業務概況進行報告，並備質詢。

民進黨立委羅致政指出，2018年共有5930名僑胞返台參加國慶典禮，2017年有5393人，2016年則只有3805人，詢問吳新興今年僑委會預估返國人數。

吳新興表示，今年估計會有5400名海外僑胞返台參加國慶典禮相關活動，依照往年實際數據大多接近在6000人上下。吳新興說，受到明年1月總統、立委選舉影響，有許多僑胞會返台投票，緊接著5月還有總統就職典禮，多少會影響到今年返國的僑胞人數，因此今年預期的僑胞人數會比較少。

此外，中國大陸日前舉辦慶祝建政70週年活動，由於過去曾發生僑務委員受邀出席發表親共言行惹議。羅致政也問，今年是否有指標性人物，甚或是過去理念相對支持台灣的僑界人士參加？

對此吳新興表示，有些在海外政治理念比較偏向中國大陸的僑胞確實會受邀前訪不可避免，但過去相對較挺台灣的僑胞今年並沒有人參加，特別是有僑務榮譽職的人員僑委會也都已勸退，僑委會也會持續注意。

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