「吳郭會」掀500郭粉退團潮！蔡沁瑜：若無重大議題就暫緩

▲蔡沁瑜受訪。（資料照／記者黃國霖攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於郭王結盟還在，鴻海集團創辦人郭台銘陣營在兩週後將安排跟國民黨主席吳敦義的會面，蔡沁瑜3日表示，郭台銘得知不少郭粉對此十分不滿後，認為吳郭會若無重大議題討論，可以暫緩。

蔡沁瑜說，不少鐵郭粉聽到「吳郭會」消息後情緒很激動，甚至傳出500人退團潮，郭台銘得知後很不捨，認為這些都是支持他的力量、是他的後盾，既然支持他的人有意見，若沒又重大議題，吳郭會可以暫緩。

蔡沁瑜強調，郭台銘團隊近日也十分忙碌，高雄、台中、台東的感恩之旅準備作業，時間很急迫。除此之外，郭台銘現在已經跳脫藍綠，很多無法見面的老朋友現在都可以陸續見面了，基於他的「大方向」，他希望能在國會有力量順利推動政策，大家見面聊一聊無可厚非。

對於吳敦義希望郭台銘可以支持藍營提名立委候選人，蔡沁瑜強調，只要願意支持0到6歲國家養政策、一百億身障基金、不用意識形態操弄選舉、認同政治為經濟服務、跳脫藍綠框架等理念，郭台銘都會願意支持。

另外，針對台北市長柯文哲上午表示，國民黨打電話給郭台銘，拜託同選區不要站台，蔡沁瑜回應，沒有收到這樣的資訊，郭台銘是沒有政黨顏色框架的，跟郭台銘拍照的都是很有衝勁、有理想的年輕人，他們也願意支持郭台銘的0到6歲國家養等政策，所以互信的機制很重要。

►超越藍綠，就靠她了