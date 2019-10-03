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郭董跳過綠營子弟兵　柯文哲：每個人都有壓力不見得要全幫

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2日晚間合體鴻海創辦人郭台銘幫麾下子弟兵合拍定裝照，正式宣告白色力量合流最強外掛，雙母雞輔選正式啟動。對於郭董沒有和全部的民眾黨立委提名人合照，柯文哲說，就互相幫忙，每個人都有每個人過去的生活背景、人際關係的壓力，所以不見得每一個候選人都要幫他站台照相。

談到2日晚間與郭董合體，柯文哲說，就是互相幫忙，我們的候選人也不見得他每一個都支持，「後來才知道說，他也有朋友，所以常常說國民黨也打電話去跟他講你不要跟誰照相，每個人都有每個人過去的生活背景、人際關係的壓力」，所以不見得每一個候選人都要幫他站台照相。

至於未來郭台銘若有提候選人，是否會用相同標準處理？柯文哲說，也是一樣，自然就好，「能力所及大家方便」；柯舉例，比方說郭家軍第一個是李縉穎，那沒問題，李以前就在市府當助理，這當然是我們自己人，「如果他陸陸續續提出候選人我們去看，能幫就幫」。

▲▼郭台銘、柯文哲、李縉穎。（圖／翻攝郭台銘臉書）

而拍照排除張幸松、朱哲成兩位有綠營背景者，柯文哲說，剛講過，人活在世界上每個人都有每個人的人際網路，「郭台銘他也有很多國民黨的朋友，國民黨的朋友打電話給他，拜託說我要選舉同選區你不要幫他照，這我們都可以理解」。

而張幸松稱很感傷、應該不分藍綠？柯文哲無奈笑說，「不分藍綠，但是每個人還是有每個人的朋友」，郭台銘提出每一個候選人，難道提10個我10個都會去站嗎？不一定，有的剛好那一區我有我的朋友，那就沒辦法。

而2日拍攝時還有一個插曲，郭台銘與柯文哲自拍時，拿的是最新型號的iPhone 11，掀起粉絲討論。柯文哲笑說，「老實講，我知道那是iPhone，不知道是iPhone 11」。
 

▲▼郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

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