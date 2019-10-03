雲端最前線／郭董反擊序曲？ 「吳郭會」背後玄機

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2020總統大選和立委選舉倒數四個月，在去年縣市長九合一選舉大勝立下戰功的李哲華，選前突然遭到撤換，被調任國民黨智庫副執行長，而此時郭辦又釋出將安排「吳郭會」的訊息，由於李之前在黨內批郭董不假辭色，國民黨這一舉措，是否在為「吳郭會」前鋪墊良好氣氛，而郭台銘吃了藍營總統初選的虧之後，還會相信吳敦義的善意嗎？而吳敦義建構起「吳郭會」背後的謀略又是什麼？《雲端最前線》3日邀請立法委員許智傑、高雄市議員童燕珍、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、國民黨草協聯盟發起人李正皓與主持人楊文嘉深度探討。

▲郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）



鴻海集團創辦人郭台銘退黨後，與國民黨主席吳敦義的「吳郭會」有譜。國民黨發言人歐陽龍表示，雙方溝通管道一直很暢通，郭台銘與國民黨系出同門，都是「中華民國派」，兩人會面什麼都可以談，也不排除合作的可能性。對此，臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」卻哀鴻遍野，近千則留言呼籲郭董「毋湯」，再跟國民黨劃不清的話，會失民心的！

另外，民進黨方面，2020總統大選力拱「蔡賴配」的台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（2）日表示，他認為蔡賴配應會成形。不過辜寬敏也表示，總統蔡英文之前找賴清德來當行政院長，沒給他人事權，去年敗選卻由賴負責，這個問題兩人之間應該好好談一談。辜寬敏在民進黨總統初選時，表態支持賴清德。初選結束後，辜寬敏在8月時曾表示，他全力支持蔡英文，並有信心「蔡賴配」一定會成功。《雲端最前線》3日邀請立法委員許智傑、高雄市議員童燕珍、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、國民黨草協聯盟發起人李正皓與主持人楊文嘉深度探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。