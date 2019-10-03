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82囚犯被迫全裸趴水泥地虐待　身上放鬥雞又啄又咬

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▲▼ 手銬,逮捕,監獄,囚犯,犯人。（圖／路透社）

▲委內瑞拉一所監獄對82名囚犯進行虐待和騷擾。（示意圖／路透社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

委內瑞拉近日流出一段囚犯遭驚悚虐待的影片，畫面中可以看到，所有人被逼迫全裸趴在水泥地上，放任鬥雞在他們身上又跳又咬。而監獄警衛對囚犯毆打長達2小時，還剝奪他們24小時的飲食。

根據外媒報導，這些囚犯因為抗議監獄沒有給他們充足的食物和水，並要求允許家屬帶藥品探視，而遭受嚴重的虐待。警衛逼迫囚犯進入庭院中，拿水管對著他們噴水，並將鬥雞放在他們身上，任由鬥雞在囚犯身上留下咬痕和抓痕。

受虐的過程中，多名囚犯遭到警衛拿木板用力打屁股，警衛面對這個場面抱持嘲諷的態度，而一有囚犯抬頭，他們還會用木板用力砸他們的頭，而這樣的酷刑長達2個小時。

這個影片是委內瑞拉記者貝蘭迪亞(Alexandra Belandia)所上傳。委內瑞拉制憲大會的總檢察官薩柏(Tarek William Saab)表示，已經針對這個事件展開調查。目前監獄警長狄亞茲(HernánDíaz)和兩名警衛已經因濫用職權，並迫害囚犯的的人權遭到懲戒。

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