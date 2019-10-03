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「二林精機案」環評才開始…環署、環團為了位置爆爭執

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▲▼彰化「二林精密機械產業園區」案在環保署召開第二階段環境影響評估書專案小組第4 次初審會議。（圖／記者許展溢攝）

▲環團代表和環保署同仁為了位置起爭執。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

彰化「二林精密機械產業園區」案今（3日）在環保署召開第二階段環境影響評估書專案小組第4 次初審會議，會議才正要開始，環團和地方鄉親擠進會議室等著旁聽、發言，不過環署同仁指示環團代表應坐到哪個位置上起了爭執。彰化縣長王惠美強調，彰化縣是六都以外最大的縣市，但也是最窮的縣市，強烈表達該案重要性。

會議正開始，環團代表要坐在會議桌上卻遭環署同仁制止，環團不滿怒嗆，以前都不會這樣，難不成今天就是要讓案子通過？難道是特別待遇？質疑是在包庇。環署同仁則回應，今天人特別多，且後面還有位置，希望請尊重。

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▲▼彰化「二林精密機械產業園區」案在環保署召開第二階段環境影響評估書專案小組第4 次初審會議。（圖／記者許展溢攝）

▲王惠美強調，彰化很需要精密園區。（圖／記者許展溢攝）

坐在一旁的王惠美表示，都在想經濟跟環境難道無法取得平衡，六都以外，彰化縣是第一大縣，但也是最窮的縣市，鄉親也因為這樣沒有好工作機會，人口外移三分之一，彰化人多年來很期待，要讓孩子們回家上班，再強調掉彰化人決定自已發展，希望中央接地氣，感受地方鄉親期盼。

王惠美接著說機密園區很重要原因，過去大家擔心園區是否變成蚊子園區，但現在有意願進駐廠商就有331家，需求509公頃土地，超過現在該案要建廠的212公頃，代表有非常強烈需求，對於外界質疑彰濱工業區大量閒置，但現在租售率也達93%，也朝綠能太陽能發展，機械公會也曾帶隊拜訪總統蔡英文，總統表示會協助缺地問題，希望中央信守承諾。

王惠美更提到因應中美貿易台商回流熱潮，根據統計投資超過6千億元，加上外資加碼投資成為投資大爆發時期，行政院為解決台商需求，經濟部今年盤點全國6處土地，要釋出1040公頃開發工業區，其中包含二林也要釋出超過200公頃進行開發，更代表精密園區需要，她質疑若環評阻斷，政府就不是自相矛盾、打臉自己，企業也無法再等10、20年。

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