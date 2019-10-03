「上學遲到25分鐘」被罰跑操場　14歲少年跑第2圈暈倒亡

▲凡里上學遲到25分鐘被罰跑操場，不幸暈倒身亡 。（圖／翻攝自Facebook／Lahingide Asna）



實習記者賴韻如／綜合報導

印尼日前發生一起體罰命案！蘇拉威馬納多市一所基督教學校14歲少年凡里（Fanly Lahingide）因為上學遲到，晚進教室25分鐘，於是被老師罰跑操場，沒想到凡里卻在跑第2圈時突然暈倒，送醫急救後仍不幸身亡。

據Tribunnews報導，這起事件發生於當地時間週二上午，死者的46歲母親朱利安（Julin Mandiangan）表示，兒子早上在家吃完早餐後，便於6點半左右出門上學，沒想到過了1個半小時後就接到學校老師電話，指出凡里在學校暈倒。朱利安更悲痛表示，「沒想過今早會是最後一面」。

當地警方表示，凡里和其他5名學生於上午7點25分到校，比應到校時間還要晚了25分鐘，於是被老師罰跑操場，然而，凡里卻在跑第2圈時突然暈倒，隨後被緊急送往醫院急救，但仍在當地時間上午8點40分左右確認死亡。

▲凡里一家人目前已對該校提出告訴。（示意圖／pixabay）



朱利安於受訪時表示，兒子並沒有任何嚴重的病史，目前已向該校提出告訴，「我們一家人現在都在等待屍檢結果，我的孩子經歷這樣的事就夠了，不希望其他孩童再遭遇，警察必須徹底調查此案，並對該名老師進行嚴懲。」

報導中指出，體罰在印尼學校中很普遍，過去幾年中也曾發生數起恐怖體罰案例，4年前印尼一名德國籍老師，就因為學生記不住課本內文章，於是共罰了23名學生用額頭撞擊桌子800下，其中一名學生最後撞到頭痛、吐血送醫。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

