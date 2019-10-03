大雅惡火2消死／妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩…1歲兒見不到爸

記者李忠憲／台中報導

台中大雅火警2消殉職，其中一名警消謝志雄去年8月才升格當爸爸，妻子目前懷孕雙胞胎，沒想到妻子竟然接獲噩耗，謝志雄葬身在火場之內成為焦屍，她接獲消息後前往台中殯儀館要認屍，神情悲痛不發一語，見到屍首不忍淚崩，親友連忙安撫就怕動了胎氣。

▲台中大火殉職消防隊員謝志雄的孕妻。（圖／記者李忠憲攝）



其中罹難消防隊員謝志雄（33歲），99年特考班畢業，育有一名1歲大的兒子，在烏日分局三和派出所任職的妻子懷有雙胞胎，今年父親節前夕，謝志雄還在臉書發文「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰」。沒想到如今傳出命讓火場，許多人都相當不捨，紛紛湧入臉書哀悼「辛苦了，任務完成，一路好走」、「一路好走，好擔心孕媽」、「辛苦了⋯R.I.P.」。

台中消防局長曾進財受訪陳述整個搜救過程，凌晨2時50分，當時火場內煙霧瀰漫，2人全副武裝帶領下持熱顯像儀在火場的另外一面進入，尋找火場內是否有受困者，並確認是否有延燒可能，小隊長則在外面監控火場狀況，而2人疑似上了2樓走到中間，3時火場突然出現狀況，小隊長見到一股火流往隊員方向撲來，高喊「撤退」但已經沒有人回應，出動2批緊急救援小組都未找到人確認失聯。

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