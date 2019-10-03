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南方澳大橋崩塌...鄧寶清質疑「沒做檢驗！」林佳龍：3個月內全面清查

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▲▼。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲立委鄧寶清質詢交通部長林佳龍。（圖／翻攝立法院直播網站）

記者謝承恩／台北報導

宜蘭南方澳大橋崩塌釀成6死，交通部長林佳龍、港務公司吳宗榮到立院報告，立委鄧寶清說，事發後要確實針對負責單位祭出懲處，質疑台灣有17座危橋都未檢驗，更沒有統一的檢測規範！林佳龍質承諾「3個月內會將台灣危橋做全面盤點、檢驗。」

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立委鄧寶清在交通質詢時問是否會懲處相關單位，林佳龍回答，有疏失是事實。有直接責任的主管機關會懲處，並從各單位督導，包括監督到完工的過程，會在釐清後，進一步究責，並請港務公司調出17座危橋梁資料，徹底清查。

▲▼。（圖／記者謝承恩翻攝）

立委鄧寶清質詢的資料。（圖／翻攝立法院直播網站）

鄭寶清列出台灣10座10年以上的危橋，要求交通部務必一一要找出橋梁原來的設計圖及監工圖，林佳龍表示有請港務公司調出資料。這次「南方澳大橋」是特殊景觀橋，結構跟功能性橋樑不同。鄭寶清特別點名不只台中梧棲中一橋、中興橋及安平新港橋，地方政府根本沒確實檢測驗過這10座橋。

「甚至交通部對於檢測、評估、補強的規範根本沒有制定出標準，到底要怎麼檢驗、檢修？」鄭寶清更強調，台灣的景觀大橋，不要只會「中看不中用」只注重是不是漂亮，都不如安全至上。這次南方澳大橋崩塌，交通部也要針對全台橋梁的負責單位做全面性整合，「看是要整合給高工局負責，誰負責、出問題就知道該找誰。」

▲▼。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲立委鄧寶清要求港務公司主動公開所有橋梁的檢測狀況。（圖／翻攝立法院直播網站）

林佳龍表示，有多座橋梁是屬於在管制區內的功能性橋梁，會特別訂定一般性的規範，而對於像南方澳大橋的景觀橋梁，則會訂定更嚴格的標準來檢驗，並承諾在3個月內檢驗完畢，人力不足的部分更會委託第三方技師及團隊，做出徹底的監督考核。

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