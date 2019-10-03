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兄弟2人都是打火兄弟　張哲嘉不幸殉職...母悲泣：他從小就很乖

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▲10多年前張哲嘉曾在台南市消防局麻豆分隊實習，當時曾經與張員共事過的隊員，對張哲嘉印象很好，聽聞張員不幸的消息，分隊隊員都非常難過。（圖／翻攝自google maps）

▲10多年前張哲嘉曾在台南市消防局麻豆分隊實習，當時曾經與張員共事過的隊員，對張哲嘉印象很好，聽聞張員不幸的消息，分隊隊員都非常難過。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台中市大雅區物流中心10月3日凌晨大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉，今年32歲未婚、警專25期，是台南市麻豆區人，張員家人聞訊十分悲痛，張家鄰居甚感不捨，表示張哲嘉從小就很乖，都不用家人操心，聽到他不幸的消息，大家都很難過。

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

據了解，張父在台南隆田酒廠服務，育有兩個兒子，家庭很單純，張家兄弟2人都是消防隊員，都在台中市服務，台南市消防局長李明峯派第二大隊長陳博文前往張家關心，張母聞惡訊悲痛欲絕，張父強忍悲傷，感謝消防局關心，隨後家屬馬上動身前往台中處理相關事宜。

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

消防局指出，張哲嘉警專畢業後，曾分發到麻豆消防分隊實習，分隊長廖鼎鈞說，10多年前張員曾在麻豆分隊實習，張員住家就在麻豆分隊附近，他問過曾經與張員共事過的隊員，對張哲嘉印象很好，性情很開朗單純，做事認真，就像一般鄉下孩子，聽聞張員不幸的消息，分隊隊員都非常難過。

當地油車里長施禧春説，希望政府能幫忙把張員的哥哥調回台南麻豆服務，日後可照顧雙親。對此台南市消防局表示，將會協助將張員兄長調回台南服務台，就近照顧父母親。

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